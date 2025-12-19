【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#51

【梅ちゃんのツアー漫遊記】永嶋花音ちゃんとコンビを組んでわかったファイナルQTの戦い方

12月12日、来季の出場権を争う男子のファイナルQTで大嶋宝君は39位に終わりました。

「宝、また必ずレギュラー（ツアー）に戻ってこいよ！」と言ってコースを後にしましたが、僕の戦いはまだ続きます。17日からタイ・ホアヒンのレイクビューリゾート＆GC（2コース）で行われるアジアンツアー最終予選会で森山友貴君とコンビを組むからです。

国内からタイへの移動、現地に着いた当初は慌ただしかったですね。ファイナルQT終了後、会場の千葉県大多喜町から木更津へ向かい、アクアラインを通って品川へ。10日以上も羽田空港の駐車場に止めたら高額料金がかかりますが、幸いなことに品川プリンスホテルの近くに住む知人が「私の自宅に止めておけばいい」と言ってくださり、お言葉に甘えさせていただきました。

知人の豪邸に愛車を止めて、電車で羽田空港に着いたのは当日の午後9時。午前0時5分発のバンコク行きに乗り、約7時間のフライトで現地の午前5時10分に到着。空港まで友貴君とお父さんがタクシーで迎えにきてくれて、そのままバンコク市内で朝食を取り、再びタクシーに乗って3時間以上かけて試合会場近くのホテルへ。部屋で2時間ほど休憩し、友貴君とコースへ行き、アプローチとパター練習を手伝い、タイの1日目は終わりました。

こちらの気温は25度から28度くらい。快晴で風がなければやっぱり暑いです。

試合会場は「ザ・アジア」って感じですね。グリーンの芝目は強く、ラフの葉は太くて強いため、芝が短いところからでも距離感を出すのは難しそう。グリーン回りのアプローチもスピンがかかりづらく、ピンに寄せるには慣れが必要です。

14日の日曜日は一般営業日のため、大会の3日前でもお客さんがいました。当日はハウスキャディー付きのラウンドに限定。そこでキャディーさんにコースの情報は聞きませんでした。友貴君は米国のオレゴン大学やネバダ大学（ラスベガス校）に在籍していたので、当時の友人が今回はたくさんエントリーしています。練習ラウンドの際、この試合を2度、3度経験している友人がグリーンの特徴や風向きなどを友貴君に教えてくれるからです。

大会は約240人が出場し、17日から5日間90ホールの勝負です。2日目に140位タイまでが予選を通過し、さらに4日目終了時に半分がカットされ、最終日は上位35位タイの選手までがツアーメンバーになれるという厳しい戦いです。

今季のアジアンツアーは比嘉一貴プロが、日本勢では初めて年間王者になりました。友貴プロは来季、「アジア」が主戦場になるのか。大会の模様と結果は新年初回にお伝えします。今年もご愛読いただきましてありがとうございました。

（梅原敦／プロキャディー）