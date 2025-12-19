【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#4

【データ野球の内幕】ブルージェイズにはコンタクト率も得点創出度（wRC＋）も高い打者が3人もいた

チームが勝つためにはどんな選手を獲得、もしくは育成するのがいいのか。数字に表れない部分も大きい。

ブルージェイズは昨オフ、シャーザーと1年契約を結んだ。ナショナルズとレンジャーズでワールドチャンピオンに輝くこと2度、サイ・ヤング賞を3度受賞し、通算221勝、3489奪三振（数字は今季終了時）。いうまでもなく殿堂入り確実の大投手である。

契約時は40歳の大ベテラン、ニックネームはマッド・マックス（怒りのマックス）。極度の負けず嫌いで向上心の塊、笑顔の印象は薄く、登板日以外でも周りに人を寄せ付けない空気をまとった孤高の大投手、というイメージがある。チーム内で浮いてしまうのではないかという心配の声もあった。

シュナイダー監督はしかし、開幕前にシャーザーとの契約について聞かれ、こう言っている。

「試合前の準備の仕方から試合中における打者への対応など、マックスは他の選手にとって素晴らしいお手本となってくれている。クラブハウス内でもいいチームメート。彼の存在はうちのチームにとって大きな財産だ」

このように“人柄”を見極めることは、選手の評価において重要さを増している。ナイスガイである必要はない。

野球選手としてあるべき姿、負けず嫌いでチームの勝利最優先、そのための努力を惜しまず、かつチームメートとも争いを起こさない。

人間性や性格の見極めが選手を獲得するうえで、特に長い契約になればなるほど重要になってくる。

数字に置き換える（それさえ数値化しているチームもある）ことのできない評価基準を見極めるのは主に数字を扱うデータ分析班ではなく、スカウトたちだ。その選手の元監督、チームメート、出身大学のコーチ……あらゆるソースとコミュニケーションをとり、その選手がどんな人間かを判断し、獲得に関してフロントに進言する。今どきのデータ分析班とは逆の、人間くさい部分を評価するわけである。

「マックスはいつだって超シリアス、本物の負けず嫌いだ」

同僚で先発を務めるガウスマンとバシットは、ドジャースとのワールドシリーズを前に口を揃えた。それこそが野球選手としてあるべき姿、チームメートとして誰よりも信頼できる存在であることを理解した上でのコメントだ。

シャーザーはマリナーズとのリーグ優勝決定シリーズで、交代を告げにマウンドを訪れたシュナイダー監督に対して目を見開いて一喝。監督はすごすごとベンチに引き返すしかなかった。

「殺されるかと思った……」

試合後にこうコメントしたシュナイダー監督も、その後しっかり後続を打ちとったシャーザーに感謝したに違いない。 =つづく

（米誌コラムニスト=ビリー・デービス）