「今回は入れる保証が全くないです」

WBCドミニカ指揮官プホルスが抱く「大谷踏み台にメジャー監督就任」の野望

来春WBCでの侍ジャパン入りについて、さるパ・リーグの主力選手がこう言って肩を落とす。

井端弘和代表監督が「日本がオールメジャーになる時代もいつか来るのかなと思ってる」と話したように、来春の大会はメジャーリーガーが続々と参戦を希望している。すでにドジャースの大谷翔平、山本由伸の代表入りが決定した一方、日本人メジャーリーガーの参加可否はMLBからの回答待ちの状況。国内勢の多くは選考中とみられている。

メジャー組は、前回2023年大会組の今永昇太（カブス）、松井裕樹（パドレス）、吉田正尚（レッドソックス）、17年大会組の鈴木誠也（カブス）、菅野智之（オリオールズFA）、千賀滉大（メッツ）が出場を希望しているという。菊池雄星（エンゼルス）も自らの口で初参戦への意欲を見せた。

■メジャー組は最大12人

今オフのメジャー挑戦組では村上宗隆（ヤクルト）、岡本和真（巨人）、今井達也（西武）の3人が出場を希望しているとみられる。

「仮に『メジャー組』が全員選出されれば、30人枠のうち12人を占めます。中でも先発投手の選考は熾烈を極めそうです。大谷が投手をやるとなれば、4人の『第1先発』を大谷、山本、今永、千賀、菊池、今井が争う。国内組に残されているのは『第2先発』の2枠程度。沢村賞を獲得した伊藤大海（日本ハム）、村上頌樹（阪神=最多勝）、才木浩人（同=最優秀防御率）らタイトルホルダーとて、確実に代表入りできる保証はありません」（前出の選手）

井端監督は投手に関して、前回大会時と同じ15人を登録するプランを持っている。代表関係者が言う。

「国内組で安泰なのは捕手だけ」

「リリーフ部門も激しい争いになる。仮に先発が8人とすれば、リリーフは7人。前出の松井裕樹が当確とすれば、残り6枠しかありません。11月の韓国との強化試合でメンバー入りした大勢（巨人）、松山晋也（中日）、平良海馬（西武）、松本裕樹（ソフトバンク）、森浦大輔（広島）に加え、50試合連続無失点のNPB新記録を打ち立てた石井大智（阪神）、左腕では及川雅貴（阪神）が候補になりそうです」

野手では、今季セのMVP＆本塁打、打点のリーグ2冠を獲得した佐藤輝明（阪神）の代表入りが焦点になりそうだ。

「三塁と外野（右翼）を守り、DHも可能とはいえ、三塁に村上、右翼に誠也が入ればサトテルは守るところがない。ましてDHは大谷がいますからね。左翼も近藤健介（ソフトバンク）の選出が有力視されている。控えでの選出、あるいは落選の可能性まで指摘されています」（同）

国内屈指の長距離砲が落選となれば、大きな波紋が広がりそうだが、井端監督が国内組で形成したいと話す二遊間についても、「特に遊撃の選考が難しい」と、放送関係者がこう続ける。

「二塁は23年大会出場組の牧秀悟（DeNA）が有力視されている。打撃は期待できても、守備は24年にリーグワースト2位の18失策と不安を残す。遊撃は、韓国との強化試合で同ポジションを守った2人が候補に挙がる。セの首位打者の小園海斗（広島）、パの最多安打の村林一輝（楽天）。ただ村林は今季、遊撃から三塁に転向した。守備の安定感と実績で言えば、23年大会組の源田壮亮（西武）がメンバー入りするかもしれません」

外野もメジャーリーガーの鈴木と吉田が選出されれば、前出の近藤に加え、森下翔太（阪神）、岡林勇希（中日）、周東佑京（ソフトバンク）らの争いとなる。

「国内組で安泰なのは、メジャーリーガーが不在の捕手だけでしょう。前回大会と同じ3人となれば、坂本誠志郎（阪神）、中村悠平（ヤクルト）、若月健矢（オリックス）が順当に代表入りするのではないか」（前出の放送関係者）

オールメジャーとまでは言わずとも、メジャーリーガーを軸とした選考となれば、いよいよ国内組のWBC出場は狭き門となる。前回大会で侍J入りしたヌートバー（カージナルス）のように、日本にゆかりのある外国人選手が選ばれればなおさらだ。

1月中旬に予定されている最終メンバーの発表、さてどうなるか。

◇ ◇ ◇

WBC参戦の道が早々に絶たれた佐々木朗希だが、ドジャースからの放出が現実味を帯びている。メジャー挑戦1年目の今季は期待を裏切る結果になったが、それでも 「金の卵」の評価は揺らがない。それなのにいったいなぜなのか。佐々木が置かれている状況とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。