伝統工芸・蒔絵でポケモンを表現した漆器「ポケモン 干支小椀」に新絵柄となる“ウリムー”が登場！

以前Japaaanで、1919年創業の漆器専門店「山田平安堂」とポケモンのコラボアイテム「ポケモン 干支小椀」、「ポケモン 汁椀」を紹介しましたが、

本コラボの第三弾となる「ポケモン 干支小椀」の新絵柄ウリムーが登場。

伝統技法「蒔絵」でポケモンを描いた、漆器の小椀。2025年1月に「ピカチュウ・アーボ・カイリュー」を、2025年8月に第2弾「アチャモ」を発表。今回は第3弾として新絵柄「ウリムー」が登場。

木地を器の形に加工する「木地挽き」、温度や湿度管理を厳格に行いながら漆を丁寧に塗り、研ぎ、乾燥を繰り返す「塗り」、漆絵の上に金粉を蒔いて輝きを生み出す伝統技法「蒔絵」……ポケモン 干支小椀をつくるためのこれら全ての工程は手作業で行われています。

天然木・漆塗りの器は、熱々の味噌汁をよそっても熱くなりにくく、小さなお子さんも安心して使用できます。高台が低く、こぼれにくい設計でベビー食器としても◎。

「ポケモン 干支小椀」では現在5種類の絵柄が揃っており、2026年にはポニータが発売予定とのこと。

ポケモン 干支小椀