あと1週間でクリスマスだ。ロシアによるウクライナ侵攻開始から4年が迫る中、米国を間に挟んだ和平案のキャッチボールが続いている。「ピースメーカー」（平和の構築者）を自任するトランプ大統領は「これまでで最も（合意に）近づいている」と自信を見せるが、やたらこだわる「クリスマス停戦」の実現は極めて不透明だ。

ゼレンスキー大統領は15日までの2日間、ウィトコフ米特使らとベルリンで協議。米国がロシアの再侵攻を防ぐ「非常に強力な安全の保証」を提供する意向を示す一方、8割ほどロシアに支配されている東部ドネツク州の前線からの軍撤退を要求。東部・南部4州の割譲を求めるプーチン大統領の主張に沿ったセンであることに変わりなく、ゼレンスキー大統領にはのめない内容だった。週末に再協議する見通しだ。

元時事通信モスクワ支局長の名越健郎氏（拓殖大客員教授）はこう言う。

「クリスマス停戦の可能性は限りなくゼロに近い。ロシアのペスコフ大統領報道官は〈ウクライナに休息を与え、戦闘継続の準備期間になる〉と牽制している。ウクライナ軍がドネツク州から撤退しない限り、停戦には応じないでしょう。欧米メディアの一部が論調を変えているのも懸念材料です。ウクライナに対し、抗戦を続ければ喪失領土が拡大すると言い出した。戦況は膠着し、ウクライナ軍が奪還する公算は小さいと見ているためです」

ゼレンスキー大統領は日に日に追い込まれている。

■恩赦に利用

「そもそも、トランプ大統領が停戦にこだわるのは、ノーベル平和賞欲しさから。敗北した2020年の大統領選をめぐり、ジョージア州の選挙結果を覆そうとした疑惑は〈現職大統領の出廷見通しが立たない〉という理由で起訴が棄却された。元職になれば再び刑事責任を問われ、有罪判決を食らう可能性がある。そのため任期を全うせずに辞職し、バンス副大統領を昇格させ、恩赦を与えさせるともみられている。その大義として平和賞が役に立つとの算段なのです」（名越健郎氏）

要するに停戦はトランプ自身へのクリスマスプレゼント。おあずけにした方がいいのかもしれない。

