【経済ニュースの核心】

インド株が復活！ 投資信託の狙い目は…野村は26年末までに12%の上昇と予測

政府の有識者会議が近く公表する「首都直下地震」に関する新たな被害想定の素案概要が12月5日に判明した。マグニチュード7.3（1923年の関東大震災はマグニチュード7.9）の地震が起きると最悪の場合、1万8000人が死亡、経済被害は83兆円と推計した。素案概要によると建物の全壊、焼失は40万棟。帰宅困難者は840万人、避難生活に伴う体調悪化などで生じる災害関連死は最大1万6000〜4万1000人と幅を持たせている。

日銀の植田和男総裁は10日の衆院予算委員会で、保有している上場投資信託（ETF）について、9月末時点で簿価37兆円・時価83兆円となり評価益は46兆円だとした。日銀は株式市場に直接介入し、評価益を生み出した。利益確定売りは、株価暴落を恐れて100年以上かけて行う方針だ。「首都直下地震」にも遭遇する未来だろう。

■日銀のETF放出も懸念材料

政府・与党は、日銀保有のETF売却の受け皿狙いか、18歳未満に対象を拡大するNISA「つみたて投資枠」の年間投資額を60万円、非課税で保有できる総額を600万円までとする方向で最終調整に入った。NISAで家族親族名義も使用した富裕層の購入が一巡したからだろう。月内に決定する26年度税制改正大綱に盛り込む方針。

「つみたて投資枠」の投資対象は、主に日銀も保有する投信（ETFなど）である。銀行預金と異なり、元本保証のない投信に資金を充当できる家計は限られ、しかも利益は非課税だから、「貧富の格差」拡大の要因になる。

日銀の膨大な評価益に対して、日本の貯蓄ゼロ（金融資産非保有）世帯の割合は、単身世帯で32.8％、2人以上世帯で24.0％（金融広報中央委員会、24年調査）。50代単身世帯では40％超に増える。貯蓄があっても住宅ローンなどで、実質貯蓄マイナスの世帯も多いだろう。

先週、東京駅にある人気アニメのキャラクターショップに行くと、外国人など観光客で賑わっていた。その足で、秋葉原の電気街ならぬサブカル、アニメオタク街に行くと、やや閑散としていた。かつて大声で飛び交っていた中国語を聞くこともなかった。

想定外の中国の日本への渡航自粛強化や、予知できない「首都直下地震」で株価は大暴落しかねない。

元本保証のないNISAに投資しても、男性の健康寿命は72歳前後（22年の日本の健康寿命は男性72.57歳）で、約4分の1が75歳までに亡くなり、平均寿命の81歳には半数が亡くなる。

長期投資は、景気循環や疾病リスクを考慮に入れ、予期せぬ災いにも備えることが肝要だ。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）