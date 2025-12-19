元日恒例の特番「芸能人格付けチェック」（テレビ朝日系）が2026年も放送されることが12月18日に明らかになった。現在、個人では81連勝中のGACKTをはじめ強力なゲストが続々と参加するが、中でも「注目は初登場のFRUITS ZIPPERですね」と語るのは週刊誌芸能記者だ。

「FRUITS ZIPPERは大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場するなど、いま最も勢いのある女性アイドルグループ。7人のメンバーのうち、鎮西寿々歌さん（27）、櫻井優衣さん（25）、松本かれんさん（23）、仲川瑠夏さん（28）、真中まなさん（26）の5人が『格付け』に挑戦します」

「格付け」では毎年、味覚や音感などさまざまなジャンルで一流かどうかをチェックされ、出演者を苦しめる。不正解が続くと「映す価値なし」と判定され、画像加工により姿が消され、音声のみの出演となるのも、視聴者の楽しみのひとつだ。

番組公式サイトによると、今回出題されたのは「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」「オーケストラ」「しゃぶしゃぶ」だが、前出の芸能記者は「番組の基礎的クイズとも言えるワインが最大の見せ場になるのでは？」とこう続ける。

「グループ随一の酒豪たる鎮西さんは、休日には1人で飲み歩くこともあるという無類の酒好き。今回出題されるのは、『GACKTも飲んだことがないのでは？』との呼び声高い『シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン』の1947年ヴィンテージと1本5000円のワインですが、さまざまなジャンルの酒を“飲みこなしてきた”と言われる鎮西さんなら、未知のワインでも正解できるのではないでしょうか」

ただ「格付け」で難しいのは、グループで答えを一致させたうえで解答すること。ワインもそうだが、他の問題でもグループ内で意見が割れ、最終的に誤答を選んでしまう可能性もあるだろう。だが、「それもまたオイシイはず」と話すのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「5人もの人数が“消された”画面を想像してみてください。画面の大部分に人が映っていないにもかかわらず、声は5人分こだまするわけです。消されたことをイジるMCの浜田雅功さんと、かしましい姿なき声……大爆笑間違いなしですから、臆せず『映す価値なし』になるべきです！」

新年早々から、画面に大穴を開けて“爪痕”を残せるか。

