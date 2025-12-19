成田支局長 竹田淳一郎

温暖な気候の千葉県は農業、漁業ともに盛んな食の宝庫だ。

コメに野菜、果物、魚介類に加え、知る人ぞ知る名品に「房総ポーク」と呼ばれるブランド豚がある。

こだわりの味求め、県外ファンも多数

県内の生産者でつくる房総ポーク販売促進協議会が認定した農場のみで育てられる豚は、国産米、海藻の粉末、ビタミンＥを含む餌を与えられ、肉が軟らかくなり、さっぱりした脂のうま味を備えるようになる。

千葉県成田市の「とんとん亭」では、房総ポークのほか、三重、鹿児島、宮崎県産の良質な豚を使ったとんかつが味わえる。店は成田空港にほど近く、開港から５年後の１９８３年に誕生。昭和の雰囲気が漂うノスタルジックな飲食店街の一角に立ち、生まれ育った家に帰ったような居心地の良さを感じられる空間だ。

店主の半田千洋（ゆきひろ）さん（６８）の理想の肉は、「指の体温でも溶ける軟らかい脂身と赤身が一体化したバランスを持つ豚」。こだわりの味を求めて県外から訪れるファンも多い。

看板メニューの「ロースかつ」（２５０グラム、１３２０円）は、１０ミリと６ミリのパン粉を合わせ、１６０度のキャノーラ油でじっくり揚げて肉のうま味を衣に閉じ込める。こうすることで、「最後の一切れを食べてもまだ口にしたくなる飽きない味になる」という。

キャベツは肉汁とまざって甘みが増し、みそ汁は白みそ、赤みそにコクのある八丁みそを混ぜて使う。ソースはタマネギとニンジンを入れて数日煮込み、仕上げにリンゴを加えて肉を引き立てる甘みを出す。ご飯は半田さんの出身地、千葉県多古町のブランド米・多古米を農家から直接仕入れている。

こちらもオススメ…ロース網焼き

酒のお供にするなら、「ロース網焼き」（２００グラム、７７０円）がおすすめ。ひと振りの岩塩で豚肉本来のうま味が味わえる逸品だ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

◇



国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

とんかつ とんとん亭

千葉県成田市土屋４１１の１

午前１１時半〜午後１０時。金曜定休。 約６０種類の料理は持ち帰り可能