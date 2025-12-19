子犬の頃はいろいろなイタズラをしてしまうもの。ダメなことをした時には、飼い主さんに注意されてしまうこともあるでしょう。そんなイタズラをして叱られてしまった子犬の光景が、10万再生を超える反響をみせています。投稿には、「ごめん、かわいいｗ」「めちゃくちゃ反省してるｗ」と、励ましと絶賛の声が寄せられました。

【動画：イタズラをして叱られてしまった子犬→壁の方へ向かっていき…予想以上に『猛反省』する様子】

イタズラして叱られてしまったあおちゃん

飼い主さんに叱られて反省するわんちゃんの光景が投稿されたのは、TikTokアカウントの『zo_yru』。この日、ゴールデンレトリバーの子犬・あおちゃんは、おうちの柱を噛んで遊んでいたのだそう。子犬の頃は、歯が生え替わるためムズムズしてしまい、物を噛むことが多いお年頃。仕方がないとはいえ、そのままにしていてはクセになってしまうこともあるでしょう。そこで、飼い主さんはあおちゃんのために「ダメだよ」と教えてあげることに。そんな飼い主さんの気持ちが伝わったのか、あおちゃんは叱られたあときちんと反省してくれたそう。しかし、あおちゃんの反省は予想していた以上に深かったようで…？

壁に向かって猛反省する姿にキュン♡

おうちの柱を囓ってしまい、飼い主さんに叱られてしまったあおちゃん。すると…あおちゃんは、部屋の隅へ向かい、壁に自分の頭をつけて動かなくなってしまったのだとか！

誰が見ても反省していると分かるその光景を見ていたら、思わずフォローの言葉をかけてあげたくなってしまいます。

あおちゃんは、まだまだ遊びたい盛りの子犬。これからたくさんイタズラをしてしまうかもしれないけれど、こんなに深く反省できるあおちゃんなら、きっとすぐに良いことと悪いことを覚えて立派なわんちゃんに育ってくれることでしょう。

感情表現豊かなあおちゃん

飼い主さんに叱られ、感受性豊かな反省姿を見せることとなったあおちゃん。そんなあおちゃんの感情表現は、成長するにつれてさらに豊かになっていくことに。ある日、お散歩の途中で初対面の猫ちゃんと出会った時には、思わず笑顔になってしまう表情を見せてくれたそう。

この日出会った猫ちゃんとは初対面だったあおちゃんですが、猫ちゃんはあおちゃんのことをとても気に入ったようで、ずっとあおちゃんにピッタリとくっついていたのだとか。

そんな猫ちゃんの反応に、あおちゃんは嬉しい気持ちと困惑した気持ちが混じったようなお顔をしていたとのこと。飼い主さんの方をチラリと見て、視線を送っていたといいます。

そんなくるくると変わるあおちゃんの表情が、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

飼い主さんに叱られて猛反省するあおちゃんの姿には、「反省してるの可愛いすぎます」「こんな反省ポーズされたら即許しちゃいますね」「大丈夫だよって肩をトントンしてあげたい」と、たくさんの感想が寄せられることに。

TikTokアカウント『zo_yru』では、そんな感受性豊かで優しいあおちゃんと家族の日々が綴られています。

あおちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「zo_yru」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。