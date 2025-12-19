ピングー×AOAO SAPPORO コラボ特別企画展がいよいよスタート！かわいいコラボメニュー＆グッズ販売やスタンプラリーも開催
北海道・札幌の都市型水族館「AOAO SAPPORO」と、世界で一番有名なペンギン「ピングー」がコラボした、特別企画展「PINGU(TM)×AOAO SAPPORO SWEET AQUARIUM 冬の、愛のすいぞくかん」の詳細情報が決定！オリジナルコラボメニューやここでしか手に入らないオリジナルグッズなど、「ピングー」の世界観を満喫できる内容が盛りだくさん！ 前回伝えきれなかった見どころポイントなども紹介する。開催期間は2025年12月19日(金)から2026年3月22日(日)まで。
【写真】かわいすぎる！ピングーがハンバーガーになっちゃった!?
■ピングーがいっぱい、愛がいっぱい、冬の“スイート”な水族館
特別企画展を開催するこの時期は、クリスマスやバレンタインといった愛にあふれるイベントが目白押し！「AOAO SAPPORO」でも、目玉展示の「キタイワトビペンギン」が求愛のシーズンを迎えるこの時期に、愛にまつわるイベントを毎年開催している。本展は、そんな背景を受けて「ピングー」とのコラボレーションを企画したもの。「ピングー」たちと共に、「AOAO SAPPORO」の展示や、生物たちのさまざまな愛のヒミツを楽しみながら学ぶことができる。
「PINGU(TM)」(ピングー)は、スイスの映像作家オットマー・グットマンにより誕生したストップモーション・アニメーション。1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されて以来、2025年で45周年を迎えている。1990年以降、テレビシリーズは世界155以上の国と地域で放送。ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げる、あたたかでユーモアのある物語は、世界中の人々に愛され続けている。
「AOAO SAPPORO」(アオアオ サッポロ)は、市電狸小路停留場、市営地下鉄大通駅のほど近くにある都市型の水族館。「ペンギンなどの生物展示とバックヤードの公開」「海の世界にいるような没入感たっぷりのデジタルアート」「熱帯の緑が繁茂するミニ植物園」と、3つのゾーンで構成されている。
■“スイート”な館内展示や体験プログラムをチェック！
展示物の見どころは、館内各所にて展示される「AOAO SAPPOROの“スイート”な生物たち SWEET TWEET」。家族愛や友情などの幅広い「愛」と“スイーツ”をテーマに、生物たちの不思議な生態を紹介した特別解説を展示する。
5階「LIBRARY AQUARIUM」では「ピングーと仲間たちの紹介 PINGU(TM) ROOM」を展示。「ピングー」の仲間たちを紹介するパネル展示や本棚などが設置され、「ピングー」の世界観が広がる空間に。
体験プログラムとして、「ピングー」とコラボレーションした「ピングー スタンプラリー」(参加料300円、すいぞくかんクラブ会員は100円、別途入館料が必要)を実施。スタンプラリーブックを片手に、生物たちの不思議な“愛”のヒミツを紐解きながら館内を巡ることができる。ゴールした人には限定ステッカーをプレゼント！限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なるので、どちらの時間も挑戦して2枚ともゲットしたいところだ。
このほか、6階「PENGUINS」にて、ピングーに会える「グリーティングイベント『ピングー』撮影会」も開催。ピングーと一緒に記念撮影をして、冬の思い出作りをしよう！
開催日は、2025年12月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)、2026年1月2日(金)、3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(祝)。各日14時と19時の2回で各回20分程度の予定だ。※以降の開催日予定は後日発表予定、開催日は予告なく変更する可能性あり
■限定メニューなど“スイート”に関連したコラボコンテンツも！
開催期間中は特別なグルメやグッズも登場！6階「シロクマベーカリー＆」ではピングーをイメージしたオリジナルメニューが楽しめる。4階「ミュージアムマルシェ」では、特別展のオリジナルグッズが順次発売される予定だ。
「AOAO SAPPORO」オリジナルのピングーコラボメニューとして販売されるのは、「ピングーのエビカツバーガー」(1080円)。ピングーの顔を模したバンズがかわいい、撮影必至のメニューだ。ほかにも「ピングーのウインナーコーヒー」や「ピングーのいちごミルクホイップ」(共に600円)、「ピンガのいちごミルクパフェ ピスタチオ入り」(990円)などが味わえる。
もちろんオリジナルのピングーコラボグッズも続々！「ステッカー」(385円)、「アクリルキーホルダー」(770円)、「プリントクッキー」(1320円※12月25日(木)発売予定)、「A4クリアファイル」(440円)など多彩なラインナップだ。開封するまで中身が分からない、人気のブラインド商品「缶バッジ」や「アクリルチャーム」(共にランダム封入で全5種類、660円)もそろう。
物販の目玉のひとつとして、ピングーのぬいぐるみが当たる、「ピングーぬいぐるみくじ」(1回1500円)を販売。賞品はSサイズ(約W170×H330×D100ミリ)、Mサイズ(約W250×H500×D120ミリ)、Lサイズ(約W350×H900×D210ミリ)の3種類。それらのどれかが必ず当たるという、ハズレのないくじだ。
加えて、4階「ミュージアムマルシェ」に設置されているプリクラ機「AOAO SAPPORO限定プリントシール」(1回600円)も見逃せない。通常の「AOAO SAPPORO」限定背景にプラスして、本特別企画展オリジナルの背景が登場。ピングーと一緒にプリクラを撮ろう！
■ペアチケットやパスポート購入でお得に楽しもう！
「アソビュー」で購入可能な「ペアチケット」で入館すると、上記でも紹介したスタンプラリーで使用する「ピングースタンプラリーブック」が1冊もらえる特典が！スタンプラリーを無料で楽しむことができる。
ペアケットの価格は、「高校生以上」(4400円)、「高校生以上1名＋小中学生1名」(3300 円)、「大人1名＋3歳以上」(2400円)、3歳未満無料。通常チケットは、「高校生以上」(2200円)、「小中学生」(1100 円)、「3歳以上」(200円)、3歳未満無料。
その他、チケット類で最大にお得なのは「年間パスポート」に尽きるが、同水族館には水族館に365日通い放題できる「すいぞくかんクラブ」がある。そして同展の開催期間中は、期間限定でピングーデザインが施された年間パスポートが登場！ぜひともこの機会に特別な年間パスポートを手に入れよう。価格は、入館可能時間10時〜21時の「あおあお会員」(高校生以上9000円)ほか3種類。4階「インフォメーション」にて販売中だ。
「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しむための会員制度。会員になると「AOAO SAPPORO」の年間パスポートが発行されるほか、生物に関する体験プログラムやイベントなどへの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの割引、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引など、特典も多彩。会員継続の更新手続きを有効期限前に行えば、最大20%の割引が受けられるうれしいサービスもある。
家族や友人、パートナーと共に楽しめる本展。今冬はピングーの世界観をまとった、心あたたまるスイートな水族館を思う存分楽しんでみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER
