『ふてほど』に錦戸亮＆磯村勇斗が登場!? 「どんな展開になっちゃのうの〜」「イケメンにもほどがあります」
ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）の公式Instagramは、12月16日に投稿を更新。俳優の錦戸亮さんと磯村勇斗さんのツーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】錦戸亮＆磯村勇斗、格好良すぎるにもほどがあるツーショット
ファンからは、「見た瞬間キャーってなった」「亮ちゃんまってました」「2人ともかっこいい」「元カレと旦那！ライバルやーん」「どちらもイケメンにもほどがあります」「早く観たい」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
驚きのコラボにファンからは黄色い悲鳴同アカウントは、「ムッチとユズルのコラボ！？ どんな展開になっちゃのうの〜」とつづり、1枚の写真を掲載しました。アロハシャツを身に着けた犬島ユズル役の錦戸さんと、昭和アイドルを想起させるふんわりとした髪形にレザージャケットを合わせた秋津睦実（ムッチ先輩）役の磯村さんが並び立つ姿が写っています。「#この2人イケてる」とハッシュタグが添えられるほど、格好いい2人の姿です。
来春にSPドラマ放送演出家の宮藤官九郎さんが脚本、俳優の阿部サダヲさんが主役を務める同作は、昭和の体育教師が令和にタイムスリップし、コンプライアンス度外視の言動を繰り返す“意識低い系タイムスリップコメディ”です。2026年1月にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』が放送予定で、今回の投稿はそのオフショットでした。今後もさらなるオフショットを楽しみにしたいですね。
