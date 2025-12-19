恋愛ぶっ飛ばしコメディー”映画『ロマンティック・キラー』で上白石萌歌とともにクアトロ主演を務める高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）。

恋愛キャンセル界隈の女子高生・星野杏子（上白石萌歌）と距離を縮めるクールな転校生・香月司を高橋、野球部のエースで杏子の幼なじみ・速水純太を木村、世間知らずの御曹司・小金井聖を中島が演じる。グループの垣根を越えた3人の息ピッタリなクロストークをお届け!

2人に出会って“関西ってこんなにすごいんだ!”と

―今回共演してみて、印象が変わった人は？

中島 恭平はもともと知り合いでしたが、良い意味でイメージが変わりました。プライベートではふざけることが多かったので、役に対して真剣に監督と話している姿を見て“ちゃんと仕事できるんだ”と思いました。

木村 そっちパターン？

高橋 保護者みたい。

中島 保護者ではないけれど（笑）。ストイックなところが、カッコよかったです。

木村 僕も恭平。最初はクールなのかなと思いましたが、全然そんなことなかったです。本読みの前に恭平とごはんに行ったのですが、めっちゃボケるし、おしゃべりだし。イメージがガラッと変わりました。

高橋 僕もそれでいうと柾哉かな。グループで見ると、INIは僕らより人数も多いし、立体感が強かったんです。

中島 立体感？（笑）。

高橋 オラオラ感があったというか。でも、柾哉は優しかったです!

中島 年下から言うことではないですけど、年齢差も特に感じなかったです。

木村 2歳しか変わらないしね。

高橋 むしろ僕と颯太で合わせています。彼はマイペースなので（笑）。

中島 基本は恭平がボケで、僕がツッコミ。その間に浮いていただくのが柾哉くんでした。

木村 プカプカ浮いてます。2人に出会って“関西ってこんなにすごいんだ!”と思いました。

―すっかり仲が深まったようですね。中でも印象に残っているエピソードを教えてください。

中島 3人で、カフェカーを現場に差し入れしたよね？

木村 クレープとドリンクのね。恭平が提案してくれて。

高橋 言い間違えて“カフェカー出そう”って言っちゃったんです（笑）。

中島 照れ隠しです。

高橋 言い間違えで話が広がりました。

中島 だとしたらもとは何と言おうとしてたん？

高橋 それは思い出せない（笑）。

木村 カフェカーには3人でも行ったね。

中島 行きましたね。現場のみなさんも並んでくれていました。

―本作は個性の強い登場人物ぞろいですが、役と本人がいちばんマッチしていた人は？

役作りしなくても柾哉にマッチしていた

高橋 純太じゃないかな？

中島 僕も純太だと思います。

高橋 ピュアでまっすぐな役ですが、柾哉からもそれがにじみ出ていると思います。役作りしなくても柾哉にマッチしていたんじゃないかな。

中島 それに、純太の笑顔100％な感じが柾哉くんっぽいです。

木村 僕も純太かな。恭平はめっちゃボケるから司とは色が違う。聖は似ていたら逆に問題なので、消去法で。

高橋 聖は本当にぶっ飛んでますからね。

中島 僕も“聖っぽい”と言われたらさすがに嫌だもん（笑）。

木村 純太がいちばん親しみやすいというか。その辺にいてもおかしくないくらい、現実世界にもなじめるような役柄です。

―“杏子が誰を選ぶのか？”という点も見どころです。みなさんだったら3人のうち、誰を選びますか？

高橋 僕は聖ですかね。

中島 良いと思います!

高橋 やっぱり一回お金持ちになってみたいですよね。そういう方に好かれることもなかなかない経験だと思うので。それに聖は何でもしてくれそうじゃないですか？

中島 最初は嫌なやつに見えますが、実はピュアで良い子なので楽しいと思います。あと、とある国の王子様なので、なんでも叶えてあげます。

高橋 素晴らしい!

中島 ちなみに僕は純太です。彼は野球少年なので、試合を見に行って優勝する姿を見られたら青春だなと思いました。結構憧れのシチュエーションじゃないですか？

木村 僕は最近、料理にハマっているので、司に教えてもらいながら一緒に料理をしたいです。

中島 ちなみにどんな料理にハマっているの？

木村 最近は和食系を作ろうかなと思って、入門でカボチャの煮つけを作りました。

高橋 店は出されるんですか？

木村 はい! 将来出そうかなと（笑）。

中島 デザートも出ますか？

木村 はい、ちゃんと考えます。

高橋 すごい! コース料理だ。

木村 いつか来てください。

高橋 楽しみです。

―最後に、また別の作品で共演するなら、どんな役を演じてみたいですか？

次に共演するなら特攻隊？

木村 スパイ仲間。

中島 それカッコいいね。

木村 それぞれ得意分野が違って、僕は特攻隊で。

中島 え〜! マジですか？

木村 それで、颯太は分析。

中島 ハッカー系だ。

木村 恭平はなんだろうな……。

中島 いろいろな人にいろいろなキャラクターで絡みにいく人じゃない？

高橋 なるほど。潜入捜査みたいなね。それでいきましょう!

木村柾哉 as 速水純太

純太はピュアでまっすぐで、一点の曇りもない人。相手が照れちゃうくらい、正直に思いを伝えることができる。そんな彼の人柄を楽しんでもらえたら

高橋恭平 as 香月司

個性の強い登場人物たちの中でも、僕は王道ど真ん中の役。ラブコメの“ラブ”を担うシチュエーションも多いので、そこに注目してください

中島颯太 as 小金井聖

聖は上から目線なお金持ちですが、根はとてもピュアなので杏子に出会ってからはどんどん変わっていきます。そんな聖の、前に進んでいく姿をぜひ見てほしいなと思います