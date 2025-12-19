仕事や私生活で予想外のことが起きたとき、どう対処すればよいのか。20年以上のキャリアをもつ映画監督の飯塚健氏は「映画撮影では予算や納期の縛りがあり、常に“臨機応変”が求められている。そのため、いつも“2つのこと”を考えている」という――。

※本稿は、飯塚健『晴れのシーンを撮る日に、雨が降ったら？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

■晴れのシーンを撮る日に雨が降ったら

映画づくりの世界では、予想外のことがしばしば起きる。というより、予想外のことしか起きないくらいだ。

そもそも、予想通りにいかないのが人生というもの。想定外のことが起きたとき、どうリカバリーするか。私たちは、常に「臨機応変」の手腕が問われている。

『大人ドロップ』という映画を撮ったときのこと。

これは、大人と子どものはざまで揺れる高校生たちを描いた青春映画で、撮影期間は約2週間。いわゆる「低予算」「短納期」の作品だった。

伊豆でのロケは、幸運なことに晴天がつづいて、撮影は順調だった。

ところが、あと2日で終わるというときに、季節外れのとんでもない台風がきてしまった。

残されたのは、映画のクライマックスである海辺のシーン。

本来なら、痛々しいほど晴れ上がった快晴の空の下で、主人公たちの永遠の別離を表現する重要な場面だった。

が、理想とは180度真逆の、大荒れの海になってしまった。

さあ、どうしよう？

私たちは撮影のために、砂浜に長いレールを用意していた。海辺を歩く主人公たちと並行してカメラが動き、ロングショットで心の機微を表現したかったからだ。

だが大雨と強風で砂が舞って、とてもではないがレールを敷ける状況ではなくなった。そればかりか強風の音で、リハーサルでさえ、俳優の芝居の声が聞こえない。

何もかもが想定外だった。

■天気に文句を言うより、味方につける

だったら、最初から「このシーンには台風が必要だった」ように見せてしまえばいい。それが「臨機応変力」だ。

プロならば、口がさけても「このシーンは本当は快晴のはずだったから、俺がやりたいこととは違うんだよね」と言ってはいけない。やれない、できないは言い訳だ。

私は、急きょ現場で、演出プランを変更した。

カメラもレールではなくステディカム（ベストに付けるカメラ）に変更し、同じ長回しでも味わいを変えた。自由度が高いカメラに変えたことで、荒々しい動きをとらえることができるようにしたのだ。

すぐさまカメラマンを始め、スタッフと俳優陣に変更の指示を伝えた。

結果的にこのシーンは、「大荒れの海でよかった」という仕上がりになった。

というより、「大荒れの海でなければならない」というシーンになったのだ。

やりたいことがあったとして、湯水のようにお金が使えるとか、スケジュールにゆったりとした余裕があるとか、そんなことはほぼありえない。

クリエイティブで自由そうに見える映画の世界もまったく同じだ。前述の映画『大人ドロップ』にもいえる。

■制約があるからこそ「臨機応変力」でカバー

予算が何億もある大作だったら、撮影日を延期して、天気の回復を待ったかもしれない。だが低予算、短納期の映画でそれはできない。

何しろ、たった1日撮影日を延ばしただけで、さまざまな出費がかさむ。

映画の撮影は、たくさんの人が動いている。

たとえば100人のスタッフがいたとする。

地方ロケの場合、1日延びたら100人が泊まるわけなので、100泊分のお金が消える。

当然そこに3食分の食費が加わる。他にもろもろの経費を入れたら、1日数百万円の出費が生じるだろう。

出資者がそこに予算を割いてほしいわけがない。「画面に映るもの」にお金を使ってほしいはずだ。

だからこそ、『大人ドロップ』を見た人から、「海辺のシーンがよかった」という感想をもらうたびに、心から安堵したし、「やったぜ」という気持ちになった。

筋書き通りにいかない今の時代に、何より大事なのは「臨機応変力」だ。

「臨機応変力」とは、あたかも想定外の事態が想定内だったように、組み直していくことだ。

「晴れ用」に書いた脚本、「晴れ用」に準備した機材や設営を、すべて「雨用」に組み直す。

何をどう動かすと効果的に見えるのか、柔軟に組み換える力が求められている。

■すばらしい仕事人が常に考えていること

「想定外」を、「想定内」に書き換える。しかもスピーディーに。

と言っても、すぐにはできないかもしれない。私も最初はできなかった。

今、さまざまな現場でどうにか「臨機応変力」を発揮できているのは、準備の段階から、「一番やりたいこと」と「その真逆」を想定しているからだと思っている。

ふつう「準備」というと、やるべきこと、つまり「一番やりたいこと」だけを想定している場合が多い。そこを綿密に掘り下げるのを、準備だと思っている人が多いだろう。

「第2プラン」というのは、「ベストの妥協案」がほとんどだ。そうではなくて、「まったく逆」の案を用意する。

ベスト案をちょっと変えただけのものを「第2プラン」とするのは、プランではない。それはただの「劣化版」だ。

私が出会ったすばらしい仕事人たちは、みな、常日頃から「真逆」のことも念頭に置いている。

「ベスト」と「逆ベスト」、両サイドの選択肢を用意しているから、「想定外」が起きたとき、すぐに対処できるのだ。

■子役がぐずって撮影できない場合の対処法

『ステップ』という映画を撮ったとき、こんなことが起きた。

シングルファーザーの父と娘が晩ご飯を食べるシーンで、娘役の3歳の女の子がぐずってしまい、まったく食べてくれなかった。

撮影は中断し、現場に焦りが漂い始めた。

そのとき、とっさに私たちチームがしたのは、撮影をしているその真っ只中の場所で、みんなでふつうにご飯を食べることだった。

「ちょっと休憩しようかー」

そう声をかけて、スタッフも俳優も、その場にいた大人たちが、みなカメラのそばで、何食わぬ顔で弁当を食べ出した。

その雰囲気につられて、娘役の女の子もごはんを食べ始めてくれた。

その様子を、にんまりと撮影したのが、本編に使われたカットである。

メイキング映像を見ると、カメラが回っている真横で、スタッフたちが弁当を広げて食べているのがわかる。まさに休憩時間そのものだ。

主役が食べてくれないのなら、休憩時間にしてしまう。そしてなごんだところで、そっとカメラを回す。

「こうなったらいい」というベスト、「それができなかったらどうするべきか」の逆ベスト。できれば、さらにもうひとつくらいを考えておく。

準備で重要なのは、選択肢を2つ、多くてもせいぜい3つに絞ることである。

■「準備しすぎる人」が見落としていること

よくあるのは、選択肢を用意しすぎてしまうことだ。

たとえば10パターンも20パターンも用意してきたとしたら、それはもはや準備とは言わない。前項でも触れたように、「第2プラン」は第1プランの劣化版で、「第3プラン」はさらにその劣化版……ということが少なくない。

そういう人は、いざ雨が降ったとき、用意してきた別パターンが多すぎて、即断することができず、何を撮ったらいいかわからなくなってしまう。

ひとつダメなら、残り9つの中から選ばなければならない。雨はどんどん強さを増すのに、そんなことをしていたら、撮影が間に合わない。

飯塚健『晴れのシーンを撮る日に、雨が降ったら？』（サンマーク出版）

現場でときどき見かけるのは、「あれ？ こんなに準備してきたのに、なんで私はできないんだろう」という人だ。

企画の段階なら、できるだけたくさんの選択肢を用意するのもいい。だが実践の場では、いろいろな選択肢を試している余裕はない。

もし「2つに絞れない」なら、選択肢を出し切れていない。または、まだ絞れていない証拠だ。

考えすぎた可能性のほとんどは、実際には起こらない。プランは絞っておくほうが、臨機応変に動ける。

飯塚 健（いいづか・けん）

映画監督、脚本家

1979年、群馬県生まれ。映画監督、脚本家。2003年、『Summer Nude』で劇場デビュー。撮影時22歳、公開時24歳という若さが反響を呼ぶ。以降、『荒川アンダー ザ ブリッジ』（原作：中村光）、『虹色デイズ』（原作：水野美波）、『野球部に花束を』（原作：クロマツテツロウ）といった漫画の映像化から、『笑う招き猫』（原作：山本幸久）、『噂の女』（原作：奥田英朗）、『ステップ』（原作：重松清）、『ある閉ざされた雪の山荘で』（原作：東野圭吾）といった小説の映像化に加え、『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』『宇宙人のあいつ』『FUNNY BUNNY』『REPLAY ＆ DESTROY』『榎田貿易堂』といったオリジナル作品まで、多岐に渡るジャンルの作品を手がける。

