Âçºå»ÔÍäÀî¶è¤Ç¡ÖSG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡¦MFLPÂçºå²ÃÅç¡×Ãå¹©¡¢2027Ç¯9·î¤Î½×¹©¤á¤¶¤¹
SG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¤È»°°æÉÔÆ°»º¤Ï12·î1Æü¡¢¡ÖSG¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£¡¦MFLPÂçºå²ÃÅç¡×(Âçºå»ÔÍäÀî¶è)¤òÃå¹©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë2·ïÌÜ¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ç¡¢2027Ç¯9·î¤Î½×¹©¤ò¤á¤¶¤¹¡£
ËÌÅì¥¢¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Ñ¡¼¥¹
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ë±ä¾²ÌÌÀÑ21ËüÖÄ¶¡¢ÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡£¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤ÎÁÒ¸Ë¡¦¥Ð¡¼¥¹ÌÌÀÑ¤ÏÌó3ËüÖ¤È¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°µ¡´ïÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ¡³£²½¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Âç¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
»ÜÀß¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÍäÀî¶è¤Ï¡¢¼þÊÕ5km·÷Æâ¤ËÌó81Ëü¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤ä¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¤ËÍÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£ºå¿À¹âÂ®11¹æÃÓÅÄÀþ¡Ö²ÃÅçÎÁ¶â½ê¡×¤Þ¤ÇÌó2.2km¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾Á´°è¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅìÀ¾Àþ¡Ö²ÃÅç¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó4Ê¬¤È¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄÌ¶ÐÍøÊØÀ¤â¹â¤¤¡£
´ØÀ¾·÷¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤´í¸±ÊªÁÒ¸Ë¤òÊ»Àß¤·¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÅÅµ¤ÍÆÎÌ¤Ï35VA/Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÁÒ¸ËÆâ¼«Æ°²½¤ä¶õÄ´ÀßÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î±¿ÍÑ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢ÇäÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ç¥Ã¥¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¥¤¥á¡¼¥¸
ÉÑÈ¯¤¹¤ëºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ëBCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£½ÅÍ×ÀßÈ÷¤Ï¹âÄ¬¿»¿åÁÛÄê¹â¤ò²óÈò¤¹¤ë¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢ºÇÂç72»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤äÈ÷ÃßÉÊÁÒ¸Ë¤ò´°È÷¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤¬³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¡×¤Ø¤Î»ØÄê¤âÍ½Äê¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¥¤¥á¡¼¥¸
´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Á¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡ØZEB¡ÙÇ§¾Ú¡¢DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¤ÎºÇ¹â°Ì¡¢CASBEEÂçºå¤ß¤é¤¤¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¼èÆÀ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²°¾å¤Ë¤ÏºÇÂçÌó4MW¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¡£Ìó1Ëü2,000Ö¤ÎÎÐÃÏ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤Î¿¢¼ù¤ä¿ÀºêÀî¡¦ÃòÂ¤¶È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Æ±»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢SG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îº´ÀîµÞÊØ¤¬Æþµï¤·¡¢1³¬Ìó1Ëü6,000Ö¤ËÍäÀî±Ä¶È½ê¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ½Äê¡£
ËÌÅì¥¢¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Ñ¡¼¥¹
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ë±ä¾²ÌÌÀÑ21ËüÖÄ¶¡¢ÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡£¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤ÎÁÒ¸Ë¡¦¥Ð¡¼¥¹ÌÌÀÑ¤ÏÌó3ËüÖ¤È¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°µ¡´ïÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ¡³£²½¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿Âç¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
´ØÀ¾·÷¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤´í¸±ÊªÁÒ¸Ë¤òÊ»Àß¤·¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊÝ´É¡¦ÇÛÁ÷¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÅÅµ¤ÍÆÎÌ¤Ï35VA/Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÁÒ¸ËÆâ¼«Æ°²½¤ä¶õÄ´ÀßÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î±¿ÍÑ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢ÇäÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ç¥Ã¥¥Æ¥é¥¹¤Ê¤É¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¥¤¥á¡¼¥¸
ÉÑÈ¯¤¹¤ëºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ëBCPÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£½ÅÍ×ÀßÈ÷¤Ï¹âÄ¬¿»¿åÁÛÄê¹â¤ò²óÈò¤¹¤ë¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢ºÇÂç72»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤äÈ÷ÃßÉÊÁÒ¸Ë¤ò´°È÷¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤¬³ÎÊÝ¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÄÅÇÈÈòÆñ¥Ó¥ë¡×¤Ø¤Î»ØÄê¤âÍ½Äê¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¥¤¥á¡¼¥¸
´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Á¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡ØZEB¡ÙÇ§¾Ú¡¢DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¤ÎºÇ¹â°Ì¡¢CASBEEÂçºå¤ß¤é¤¤¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¼èÆÀ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²°¾å¤Ë¤ÏºÇÂçÌó4MW¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¡£Ìó1Ëü2,000Ö¤ÎÎÐÃÏ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤Î¿¢¼ù¤ä¿ÀºêÀî¡¦ÃòÂ¤¶È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Æ±»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢SG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Îº´ÀîµÞÊØ¤¬Æþµï¤·¡¢1³¬Ìó1Ëü6,000Ö¤ËÍäÀî±Ä¶È½ê¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ½Äê¡£