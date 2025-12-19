「悪気なく友達を傷つけてしまう」母親から教育虐待を受けた21歳女性が、成人して自覚した“後遺症”とは
18歳まで、母から教育虐待を受けてきたあかりさん（仮名・21歳）。
現在は虐待の渦中から抜けたものの、バイト中に突然涙が出てきたり、対人関係で問題を起こしたりと、日常生活で支障が出る場面が増えた。
意を決して精神科にかかると、双極性障害やASD（自閉スペクトラム症）の可能性を指摘され、通院とカウンセリングに励む日々を送っている。
子ども時代の家庭環境や虐待の体験について語ってもらった前編に続き、後編ではあかりさんが直面した虐待の後遺症、そして現在も抱える葛藤を吐露する。
【前編】⇒「成績が良くないと夜通し罵倒」母親から虐待を受けていた21歳女子大生が“SOSを出せなかった理由”
◆「ミスをしたらどうしよう」バイト中に涙が止まらなくなる
「バイト中にミスしたらどうしようと思うと、途端に緊張して涙が止まらなくなり、自分のメンタルが不安定な状態に悩まされていました。就活も控えていたので、自分と向き合わないとダメだな……と」
大学3年生のあかりさんは現在、双極性障害の疑いがあると指摘され、通院とカウンセリングを受けながら、就職活動に勤しむ。都内の大学に通い、充実した学生生活を送っているように見える彼女だが、自身の精神的な不調を吐露する。
背景、18歳まで受けていた親からの虐待があった。小学校高学年の頃から、テストの点数や成績がふるわないだけで母に罵倒され、LINEやSNSを監視されるなど、窮屈な思いを抱え続けてきた。
大学に入ると一転、親からの束縛や過干渉からは開放されたものの、虐待による後遺症が今でも影響していると明かす。
「私の成績が思うように上がらないたびに、母はヒステリックに私を詰問してきました。ただ罵倒を受けるうち、母もまた祖母から医者になるよう厳しく育てられ、その影響で精神疾患を抱えていることを明かしてきました。
次第に、母はかつて祖母から受けた仕打ちを、そのまま私にぶつけているのだと思うようになりました。そこで母と言い争っているときに、『お母さんは祖母から受けた行為を、そのまま私にぶつけているだけでしょ。そんなの私から負の連鎖だからやめて欲しい』と問いただしたことがあるんです。
そうしたら母から『私がその負の連鎖を止めたところで何のメリットがあるの？』と言われました。真意はわかりませんが、私に気を遣って感情を抑えることは、母自身にとって癒えない苦痛を一人で抱えることになるからメリットがないと言ったのではないかと捉えています。
その時、母が自分に対して怒りをぶつけてくるのは『仕方のないこと』と思うようになりました。自分も傷つきたくないし、母にもこれ以上つらい思いをさせたくない。少なくとも私が反抗して、お互いの精神状態を悪化させるのはやめようと、次第に抵抗しなくなりました」
◆「自分はバカで無能だ」と思い込むように
しかし、頭では母が加害を向けてくる理由を咀嚼できても、暴言や罵倒を浴びる恐怖が薄れることはない。次第にあかりさんは、母からの罵倒や暴言をこう捉えるようになった。
「私がバカで無能だから、母は私を罵倒するのだと思い込むようになったんです。スマホの使用に制限があることも、成績が悪くて罵倒されることも、自分が至らないからと錯覚させていくんですね。
それは多感な思春期の頃に、自分を傷つけないようにしてきた処世術のようなものです。虐待の理由ができることで、理不尽な仕打ちもある程度は受け入れやすくなる。ある意味で自らを偽ることで、母からの虐待に耐える術が身についていったのだと思います」
◆悪気なく同級生を傷つけてしまったことも
こうしたあかりさんの俯瞰した視点は、いま虐待の渦中から抜け、精神科やカウンセリングを受けたことで会得した部分も大きい。ただ、母から虐待を受けて蓄積されたダメージは、思わぬところで表面化した。
