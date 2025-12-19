最新UT22モデルを試打！ 「飛距離」と「やさしさ」のベスト3を選んでみた
「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広くラインナップ。今回はティーチングプロの関浩太郎が、最新モデルを試打して、飛距離とやさしさのベスト3を選んでもらった。
【最新UT22モデル】「飛距離」と「やさしさ」のベスト3モデルを10段階で評価
【飛距離 ベスト3】1位 キャロウェイ：APEX UW2位 ダンロップ：ゼクシオ143位 キャスコ：UFO AIR UT by パワートルネード ゴールド「飛距離部門の1位はキャロウェイ『APEX UW』です。ユーティリティというよりはフェアウェイウッドに近い高弾道・低スピンの弾道で飛距離を出していました。2位のダンロップ『ゼクシオ14』はゼクシオらしい寛容性を継続したまま飛距離性能を上げてきた。前作と比べても明らかにボールスピードが速かったです。3位のキャスコ『UFO AIRUT byパワートルネード』は形状が個性的ですが、理想的なユーティリティの弾道で安定して飛びました」（関）【やさしさ ベスト3】1位 ダンロップ：ゼクシオ142位 キャロウェイ：APEX Ti スーパー ハイブリッド3位 オノフ：ユーティリティ ウイングスKURO「やさしさNo.1は大本命のダンロップ『ゼクシオ14』。振りやすいし、フェースをスクエアに当てやすいので、1球目から芯に当たってくれます。芯を外したときでも打球の曲がり幅が小さい。2位のキャロウェイ『APEX Ti スーパーハイブリッド』は球筋が安定していて残り170、180ヤードからのパーオン率アップに貢献してくれると思います。3位のオノフ『ユーティリティ ウイングス KURO』は全体的なバランスが良いので、誰が打ってもやさしく感じます」（関）プロの試打感想を参考にピッタリモデルを選んでほしい。『試打したUTリスト』【お助け型UT】ダンロップ：ゼクシオ14ブリヂストン：BX2HT HYミズノ：ST-MAX 230 LITEキャスコ：UFO AIR UT by パワートルネード ゴールド【アスリート型UT】ブリヂストン：BX1ST HYオノフ：ユーティリティ ウイングスKUROロイヤルコレクション：RC-VTつるや：GOLDEN PRIX TR-02【バランス型UT】キャロウェイ：APEX UWキャロウェイ：APEX Ti スーパーハイブリッドダンロップ：ゼクシオ14?本間ゴルフ：TW777ヤマハ：RMX DDロイヤルコレクション：RC-VX【アイアン型UT】キャロウェイ：APEX UTアイアンピン：iDiタイトリスト：T250 ユーティリティアイアンタイトリスト：U･505 ユーティリティアイアンミズノ：ミズノプロ FLI-HI■解説 関浩太郎せき・こうたろう／ 1974年生まれ。米国で最新理論を学び、2005年にセキゴルフクラブ目黒を主宰。スイングコーチ＆フィッターとして最新ギアに精通する。◇ ◇ ◇最新UTを詳しく解説！ 関連記事：【『ゼクシオ14』『APEX UW』『UFO』『iDi』……最新UT22モデルを試打！ 買って後悔しないUTは？】もチェックしてみてください。
