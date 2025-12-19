フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、金曜コメンテーターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（53）との朝食事情について明かした。

番組では、農林水産省の鶏卵の価格動向調査で、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入りが308円で、2003年の調査開始以降の最高値となったことを紹介した。

神田は、鶏卵の価格について「毎朝、目玉焼きを夫と1人1個ずつ焼いて食べるんですね」と明かし、「目玉焼きって卵の味がよく分かるじゃないですか。だからこれまではブランドの卵を奮発して買ってたんですけど、今高いので同じラベルでも白と茶色で、白い方が数十円安かったりするのでそっちを選んだり、母が時間があるので特売に行ってくれたりするので、それを譲ってもらったりとかして何とか1日1個ずつ消費できる環境を整えています」と話した。

これにMCの谷原章介が「日村さんって1日1個で満足できるんですか？」と聞くと、神田は「本人はできないと思うんですけど私が制限して1個にしています」と答えた。