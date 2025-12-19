40日間・約1200km 出会いの旅！『四国お遍路まんきつすれちがい旅』、12/18発売
竹書房は、雑誌「本当にあった愉快な話」連載作品、『四国お遍路まんきつすれちがい旅』(著：しまたけひと)を、2025年12月18日(木)に発売した。
【あらすじ】
ご利益倍層といわれる逆回りでお遍路にチャレンジ！
四国八十八か所・修行の道、「お金をたかる詐欺遍路」「不登校の甥を連れて遍路」「奥さんの供養で遍路」…などなど、いろいろな出会いがありました。
「朝6時からスタートし、毎日30〜40kmをひたすら歩きます。当初は『きつい！ 帰りたい！』と愚痴りましたが、心と体が慣れてくると
歩ける『健康』
40日間旅ができる『お金』
長時間家を空けていられる『環境』。
(育児や介護などがあると難しいです)
この3つが揃った恵まれている自分の状況に感謝できるようになりました」
(マンガ本文より)
お遍路にかかる費用・装備のそろえ方・マナー・おすすめの季節なども紹介し、お遍路入門ガイドとしてもピッタリ。
■『四国お遍路まんきつすれちがい旅』
著：しまたけひと
発売日：2025年12月18日(木)
判型・ページ数：A5・144ページ
定価：1,430円(税込)
【特典情報】明屋書店、宮脇書店で購入するとオリジナルペーパーをプレゼント。
