お笑い芸人のあべこうじさんと、元モーニング娘。でタレントの高橋愛さんが、都内某所で行われた『Pikaでんき』ローンチイベントに夫婦そろって出席。⼀般家庭向けに⾃然エネルギー（電⼒）の供給を行う『Pikaでんき』の魅力や、おしどり夫婦のクリスマスなどをトークしました。

『Pikaでんき』は、電気代を安く抑え、使った電気代の⼀部がこどもたちの未来に投資される⼀般家庭向けサービスのことで、地域・⾃治体・企業が連携した新しいエネルギー循環プロジェクト「e.CYCLE」（電⼒を⽣み出す地⽅と使⽤する都市が連携し、電気代の⼀部を地域活性化の取り組みに活⽤していく新たなエネルギー循環モデル）の一環。これまで50を超える⾃治体が参画するとともに企業や教育機関など多くの団体に電⼒を提供してきましたが、12⽉17⽇（⽔）に⼀般家庭向けに供給が始まりました。

今回、「e.CYCLEこども未来プロジェクト」のアンバサダーに就任したあべこうじさんは、「このプロジェクトの電気が子どもたちにまた還元されて、その未来を作るというシステムが素敵ですよね」と魅力をコメント。

株式会社まち未来製作所の1日CMOを務めた高橋さんは、「あべさんは、生きているだけで明るいんです。その明るさは、この素晴らしいプロジェクトを広げるのにぴったり！ よくあべこうじを見つけてくれたなって思いますので、アンバサダーとして頑張ってください。広げていく姿を、わたしは近くで見て“光って”いたいと思います」とエールを送りました。

なお、発表会では、まち未来製作所代表の⻘⼭氏よりスキームや取り組みの概要説明や、連携⾃治体・企業である千代⽥区、横浜市、東京⻘年会議所によるトークセッションも開催されたほか、最後には⾼橋さんからあべさんへのサプライズでクリスマスプレゼントも渡されました。