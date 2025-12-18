NiziUが纏う！tilnus(ティルナス)の温感プランパーでぷっくり愛され唇に♡

tilnus(ティルナス)とNiziUが彩るホリデー限定の輝き☆

メイクアップブランド「tilnus(ティルナス)」から、ホリデー限定の温感プランパーが登場。自然な血色感と立体感を叶えるその秘密から、ホリデームードを盛り上げる2色の限定カラー、インスタで見つけた口コミまで、気になる情報をたっぷりとお届けします。イメージモデルを務めるNiziUのクリスマスムード満載の新ビジュアルにも注目です♡

tilnus(ティルナス)は、日韓合同開発のメイクアップブランド。「@cosme」と「Glowpick」の口コミや日韓のトレンドをもとに、これまでにないアイテムを展開しています。今回ご紹介するアイテムも、日本の“ツヤ感”と韓国の“グロウ感”といったそれぞれのトレンドを融合しているんです！

ブランドイメージを体現するイメージモデルを務めるのは、9人組ガールズグループNiziU。クリスマスムード満載の新ビジュアルで、心華やぐクリスマスを彩ります♡

ティルナス

1本3役！温感プランパーで冬のきらめきを唇に♡

ティルナス サンリットパール プランパー 限定2色／\1,650(税込み)

ホリデーシーズンを彩る限定アイテム「サンリットパール プランパー」は、日韓のトレンドを融合させた“いいとこどり”の温感プランパー。唇に塗ってしばらくするとじんわりとあたたかくなり、自然な血色感を与えてくれます。メイクアップ効果によりぷっくりとたボリュームのある唇に仕上がるのも嬉しいポイントです。

べたつかず軽い付け心地で唇をしっかり保湿しつつも、使用感はマイルド。「プランパーは乾燥しそうなイメージがある」「プランパーのピリピリとした刺激が苦手」という方にもおすすめです。さらに、リップのようにしっかりと発色しながら、色とりどりのパールが口元にグロスのようなツヤ感をプラス。これ1本でリップ・グロス・プランパーの役割を果たしてくれます♪

また、メタリックな限定パッケージは持っているだけで気分が高まること間違いなし。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へのプレゼントにも最適です☆

ホリデーシーズンを華やかに彩る2色の限定カラー♪

ホリデーの特別なムードを盛り上げる「サンリットパール プランパー」は、限定カラーの2色展開。どちらも華やかなパールを配合していて、唇から冬の装いをワンランクアップさせてくれるカラーです♡

＜01 ピーチクォーツ＞

ティルナス

多幸感たっぷりなやわらかいコーラルピンク。肌馴染みが良く明るい印象を与えてくれます。繊細なパールが光を反射して、無邪気で愛らしい口元を演出。やわらかな雰囲気に仕上げたい日にぴったり♪

＜02 ローズオパール＞

ティルナス

透明感あふれる可憐なライトローズピンク。上品なローズカラーに多色パールが溶け込んで、洗練された印象に仕上げてくれます。落ち着いた色味ながら、ホリデーの華やかなシーンにも映えるカラー♡

tilnusの温感プライマーはどこで買える？店舗＆通販での購入方法をチェック

「サンリットパール プランパー」は、全国の@cosme STOREやバラエティショップで購入することができます。そのほか、tilnus公式オンラインストアや@cosme SHOPPINGでもオンライン購入が可能です。限定カラー＆パッケージのため在庫がなくなり次第終了となるので、気になった方は早めにチェックしてみてくださいね！

プランパー初心者さんにもおすすめな「サンリットパール プランパー」で、ワクワクのホリデーシーズンをより一層華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♡

お問い合わせ先

tilnus(ティルナス)

公式ホームページ：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/tilnus