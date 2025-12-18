NiziUが纏う！tilnus(ティルナス)の温感プランパーでぷっくり愛され唇に♡
tilnus(ティルナス)とNiziUが彩るホリデー限定の輝き☆
tilnus(ティルナス)は、日韓合同開発のメイクアップブランド。「@cosme」と「Glowpick」の口コミや日韓のトレンドをもとに、これまでにないアイテムを展開しています。今回ご紹介するアイテムも、日本の“ツヤ感”と韓国の“グロウ感”といったそれぞれのトレンドを融合しているんです！
ブランドイメージを体現するイメージモデルを務めるのは、9人組ガールズグループNiziU。クリスマスムード満載の新ビジュアルで、心華やぐクリスマスを彩ります♡
1本3役！温感プランパーで冬のきらめきを唇に♡
ホリデーシーズンを彩る限定アイテム「サンリットパール プランパー」は、日韓のトレンドを融合させた“いいとこどり”の温感プランパー。唇に塗ってしばらくするとじんわりとあたたかくなり、自然な血色感を与えてくれます。メイクアップ効果によりぷっくりとたボリュームのある唇に仕上がるのも嬉しいポイントです。
べたつかず軽い付け心地で唇をしっかり保湿しつつも、使用感はマイルド。「プランパーは乾燥しそうなイメージがある」「プランパーのピリピリとした刺激が苦手」という方にもおすすめです。さらに、リップのようにしっかりと発色しながら、色とりどりのパールが口元にグロスのようなツヤ感をプラス。これ1本でリップ・グロス・プランパーの役割を果たしてくれます♪
また、メタリックな限定パッケージは持っているだけで気分が高まること間違いなし。自分へのご褒美としてはもちろん、大切な人へのプレゼントにも最適です☆
ホリデーシーズンを華やかに彩る2色の限定カラー♪
ホリデーの特別なムードを盛り上げる「サンリットパール プランパー」は、限定カラーの2色展開。どちらも華やかなパールを配合していて、唇から冬の装いをワンランクアップさせてくれるカラーです♡
＜01 ピーチクォーツ＞
多幸感たっぷりなやわらかいコーラルピンク。肌馴染みが良く明るい印象を与えてくれます。繊細なパールが光を反射して、無邪気で愛らしい口元を演出。やわらかな雰囲気に仕上げたい日にぴったり♪
＜02 ローズオパール＞
透明感あふれる可憐なライトローズピンク。上品なローズカラーに多色パールが溶け込んで、洗練された印象に仕上げてくれます。落ち着いた色味ながら、ホリデーの華やかなシーンにも映えるカラー♡
tilnusの温感プライマーはどこで買える？店舗＆通販での購入方法をチェック
「サンリットパール プランパー」は、全国の@cosme STOREやバラエティショップで購入することができます。そのほか、tilnus公式オンラインストアや@cosme SHOPPINGでもオンライン購入が可能です。限定カラー＆パッケージのため在庫がなくなり次第終了となるので、気になった方は早めにチェックしてみてくださいね！
プランパー初心者さんにもおすすめな「サンリットパール プランパー」で、ワクワクのホリデーシーズンをより一層華やかに彩ってみてはいかがでしょうか♡
お問い合わせ先
tilnus(ティルナス)