フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、農林水産省が１６日に発表した鶏卵（１パック１０個入りサイズ混合）の先週の全国平均小売価格が３０８円だったと発表したことを報じた。これは２００３年８月の調査開始以降で最も高い価格になる。

番組では、価格高騰の理由を専門家に取材。それによると、鶏のえさである配合飼料の価格が高止まりしていることと２４〜２５年にかけて大流行した高病原性鳥インフルエンザによる供給不足が長引いているためと指摘した。

コメンテーターを務める元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花は卵について「我が家は毎朝、目玉焼きを夫と１人一個ずつ焼いて食べるんですね」と夫でお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀との朝食を明かし「目玉焼きって味がよくわかるじゃないですか？卵の。だからこれまではブランドの卵を奮発して買ってたんですけど、今、高いので同じラベルでも白と茶色ので、白い方が数十円安かったりするから、そっち選んだり。母が時間があって特売に行ってたりするので、それを譲ってもらったりして、何とか１日１個、消費できる環境を整えたりしています」と明かした。

これにＭＣを務める俳優の谷原章介は「日村さんって１日１個で満足できるんですか？」と質問。神田は「本人はできないと思うんですが私が制限して１個にしています」と明かすとスタジオは和やかな笑いが起きていた。