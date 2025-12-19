2大会ぶりの世界一へ本気度を見せた。来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として、2年連続ア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したタイガースの現役最強左腕のタリク・スクバル投手（29）らが出場することが18日（日本時間19日）、発表された。

スクバルに加え、今季15勝、224奪三振でナ・リーグ最多奪三振のタイトルを獲得したジャイアンツのローガン・ウェブも参戦が決定。今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズも出場が決まっており、13勝右腕ツインズ・ライアンやカブスの今季14勝左腕ボイドらと最強ローテーションを組むこととなりそうだ。

ブルペン陣ではヤンキース守護神ベッドナーやパドレスの剛腕ミラーも参戦を表明。打者ではヤンキース主砲ジャッジが主将を務める他、今季MLB最多60発を放ったマリナーズ・ローリーも出場が決まっており、2017年の第4回大会以来となる優勝へ着々と戦力を整えている。

アメリカ代表の豪華布陣にSNS上でも「WBCのアメリカ代表強すぎて草 スキーンズにスクバルとか打てるわけない」「アメリカ代表はピッチャーも揃えてきたね メンバー見ただけでワクワクするな笑」「アメリカ代表メンバーえげつねぇwww」「WBCアメリカ代表強すぎてやばいな、どこが勝てんだよw」と反響が寄せられた。