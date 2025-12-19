【リンツ】初の月額定額制サービスが登場。毎日1粒の至福時間を楽しめるよ〜。
スイス発プレミアムチョコレートブランドのリンツは、2025年12月19日から、オンラインショップ限定の月額定額制サービス（サブスクリプション）「リンツのご褒美サブスク」を販売します。
初回10%オフキャンペーンも
季節や月、曜日ごとのテーマに合わせて、チョコレートスペシャリストが厳選したリンドールや人気商品をお届け。初回10％オフキャンペーンや、サービス開始記念として、1月に届く分からの申込みの人は、追加割引もあります。
リンツのご褒美サブスクのラインアップは、以下の通り。
・リンドール 30Days トリートボックス
曜日ごとに1粒ずつ楽しめる30粒入りの特別なパッケージ仕様で、毎日違う味わいを堪能することができます。
月額4280円。
・リンドール 30Days シェアセット
家族や友人とも楽しめる内容になっており、季節ごとにも多彩な味を堪能することができます。
月額5480円。
・リンドール My トリートセット
16粒入りで手軽に始められるセット。月ごとのテーマに合わせてフレーバーを厳選しています。
月額2980円。
・リンドール My バラエティセット
リンドールに加え、ミニプラリネやリンツ チョコウェイファーなども楽しめる充実した内容のセットです。
月額3480円。
いずれも送料込の価格です。
サービス開始記念「初回10％オフキャンペーン」
初回分は通常価格から10％オフに。さらに1月に届く分から申込みの人は、さらに追加で10％オフになります。
2回目以降は通常価格が適用されます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部