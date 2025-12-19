【リンツ】初の月額定額制サービスが登場。毎日1粒の至福時間を楽しめるよ〜。

スイス発プレミアムチョコレートブランドのリンツは、2025年12月19日から、オンラインショップ限定の月額定額制サービス（サブスクリプション）「リンツのご褒美サブスク」を販売します。

初回10%オフキャンペーンも

季節や月、曜日ごとのテーマに合わせて、チョコレートスペシャリストが厳選したリンドールや人気商品をお届け。初回10％オフキャンペーンや、サービス開始記念として、1月に届く分からの申込みの人は、追加割引もあります。

リンツのご褒美サブスクのラインアップは、以下の通り。

・リンドール 30Days トリートボックス

曜日ごとに1粒ずつ楽しめる30粒入りの特別なパッケージ仕様で、毎日違う味わいを堪能することができます。

月額4280円。

・リンドール 30Days シェアセット

家族や友人とも楽しめる内容になっており、季節ごとにも多彩な味を堪能することができます。

月額5480円。

・リンドール My トリートセット

16粒入りで手軽に始められるセット。月ごとのテーマに合わせてフレーバーを厳選しています。

月額2980円。

・リンドール My バラエティセット

リンドールに加え、ミニプラリネやリンツ チョコウェイファーなども楽しめる充実した内容のセットです。

月額3480円。

いずれも送料込の価格です。

サービス開始記念「初回10％オフキャンペーン」

初回分は通常価格から10％オフに。さらに1月に届く分から申込みの人は、さらに追加で10％オフになります。

2回目以降は通常価格が適用されます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部