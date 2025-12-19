きょう東証グロース市場に新規上場したパワーエックス<485A.T>は、公開価格と同じ１２２０円ウリ気配でスタートした。



同社は蓄電型発電所（系統用蓄電システム）を製作する会社。バッテリーエネルギー貯蔵システム（ＢＥＳＳ）の開発・製造・販売から、系統用蓄電所の企画・運用までを一貫して提供する企業。国内の自社工場や提携工場で定置用蓄電池、急速ＥＶ充電器などのさまざまな用途に応じた蓄電池製品の製造を行っている。公募株式数４１６万６７００株、売出株式数４２２万１６００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１２５万８２００株。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＳＭＢＣ日興証券。



