¡¡2026Ç¯3·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¡Ø¥Þー¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥êー¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù2026Ç¯3·î13Æü¸ø³«¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þー¥Æ¥£¡¦¥êー¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄï¤Î¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¡ØThe Pleasure of being Robbed¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù°ÊÍè¤ÎÃ±ÆÈ´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£A24¤¬À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢»£±Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âîµå¿Íµ¤¤ÎÄã¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¤³¦¤òÌ´¸«¤ëÅ·ºÍÂîµå¥×¥ì¥¤¥äー¡¢¥Þー¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶ー¡£¿ÆÀÌ¤Î·¤²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò²Ô¤°¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Þー¥Æ¥£¤Ï¡¢¼¡²óÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø»²²Ã¤·¡¢Èà¤òÇË¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç»ñ¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥Þー¥Æ¥£¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Î¥·¥ã¥é¥á¡£°úÂà¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾½÷Í¥¥±¥¤¤ò¡¢ËÜºî¤¬¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þー¥Æ¥£¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½é¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þー¥Æ¥£¤ÎÎø¿ÍÌò¤ò¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥¤¤ÎÉ×¤Ç¥¤¥ó¥¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¥ß¥ë¥È¥óÌò¤ò¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥êー¤¬Ã´Åö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þー¥Æ¥£¤ÎºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¥¨¥ó¥É¥¦Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿ÍÁª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î2Æü¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯±Ç²èº×¡ÊNYFF¡Ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¡£Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡¿¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¡Ë¡¢µÓËÜ¾Þ¤Î·×3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¥é¥á¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç5ÅÙÌÜ¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñー¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥°±Ç²èº×¤Ç¤â¥·¥ã¥é¥á¤¬Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢12·î15Æü»þÅÀ72ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¤¦¤Á8ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤ò³«ºÅ¡£ÀèÆü¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Â¨´°¤·¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤ËÂçÇ®¶¸¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥·¥ã¥é¥á¡¢¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡¢¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥ª¥ì¥¢¥êー¡¢¥ëー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥ì¥¤¤é¥¥ã¥¹¥È¤È¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Þー¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¤â¡¢ÀèÆü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂ³¤¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤â»²²Ã¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î»î¹ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ê±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë·Ð¸³¤Ï¡¢¤â¤¦¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤¿Àî¸ý¤È¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È´ÆÆÄ¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ë¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æー¥È¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î°ìËç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²°¾å¤Ç»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þー¥Æ¥£¡¦¥«¥éー¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¥¿¥ïー¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ë¤ÏÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þー¥Æ¥£¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦±é¤¸¤ë°úÂà¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾½÷Í¥¡¦¥±¥¤¤òÅÅÏÃ¸ý¤Ç¸ýÀâ¤¯¤è¤¦¤ËÍ¶¤¦¥Þー¥Æ¥£¡£Àî¸ý±é¤¸¤ë¥¨¥ó¥É¥¦¤È¤ÎÂîµå¥·ー¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó±é¤¸¤ëÎø¿Í¡¦¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤È¤ÎÇ®¤¤¥¥¹¥·ー¥ó¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー±é¤¸¤ë¿ÆÍ§¡¦¥¦¥©ー¥êー¤ÈÂç¶â¤Ë¤»¤·¤á¤ë»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃË¤È¶â¤Ç¥â¥á¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ë¡Ö¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Î¥²¥¹ÌîÏº¡ª¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈºÇÄã¡É²Ã¸º¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤À¤±¤Ï¶Ê¤²¤Ê¤¤¥Þー¥Æ¥£¡£¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ÏÃ½Ñ¡¢Âîµå¡£»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÂîµåÁª¼ê¡É¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ë¥Þー¥Æ¥£¤¬ºÇ¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¡ÈÌ´¤è¤êÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤Ï¡£¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¼Í¥¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ËÜºî¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¥Þー¥¯¡¦Âç´îÂ¿¤¬Ã´Åö¡£¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç±ÇÁü¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë