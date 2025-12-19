コーヒーを飲み過ぎてしまった時、身体はどんなサインを発しているのでしょうか？メディカルドック監修医がコーヒーを飲み過ぎると現れる症状などを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「コーヒーを飲み過ぎる」と現れる症状

コーヒーを飲むと目が覚めたり、リラックスする作用があります。コーヒーに含まれるカフェインの影響です。カフェインとはコーヒーやお茶に含まれる苦味成分でアルカロイドと呼ばれる成分の一種です。覚醒作用や疲労回復作用、利尿作用がありますが、コーヒーの飲みすぎなどでカフェインの過剰摂取になると、様々な症状が現れる危険性があります。

不眠

コーヒーに含まれるカフェインは脳を覚醒させる作用があります。

コーヒーの飲みすぎや就寝前に飲むと睡眠の質を下げ、睡眠のリズムが乱れて不眠症の原因になってしまいます。

不眠が続き日中の生活に支障がでるようなら、まずカフェインの摂取量を減らしてみましょう。特に、寝る前のカフェイン摂取は控えた方が良いでしょう。

胃もたれ

コーヒーには胃酸の分泌を促進する働きがあり、飲みすぎると胃炎や胃潰瘍などの原因となります。症状は胃酸過多が原因による吐き気、胃もたれ、胃痛などです。また、カフェインにより消化管運動が亢進します。このため、下痢などの症状が現れることもあります。

胃痛や腹痛が続く、吐き気や嘔吐が続く場合は速やかにコーヒーを飲むのを中止し、それでも症状が改善しなければ、消化器内科を受診しましょう。また、元々胃潰瘍や胃炎などがある方はコーヒーの飲みすぎに注意が必要です。

動悸

カフェインは神経を鎮静させる作用のあるアデノシンという物質と似ており、体の中ではアデノシンの受容体に結合してしまうことでアデノシンが受容体に結合できなくなり、アデノシンの働きを妨げます。このため、中枢神経を興奮させ、めまい、心拍数の増加、興奮などを引き起こします。

心拍数が増加することで動悸が起こりやすくなります。特にカフェインを過剰に摂取するとこの症状は起こりやすいです。コーヒーをはじめとするカフェインの摂りすぎに注意しましょう。

頭痛

カフェインは脳の血管の収縮作用があり、脳の血管の拡張が原因で起こる片頭痛には頭痛を緩和させる作用があります。しかし効果は一時的です。また、慢性的にカフェインを摂取すると、カフェインの作用が切れたときに頭痛を引き起こすこともあるため、摂りすぎには注意が必要です。

片頭痛とともに多い、筋緊張型頭痛は血管が収縮して起こる頭痛のためカフェインの摂取は頭痛を悪化させやすいです。どちらのタイプの頭痛なのか、専門医にかかり診断を受け、頭痛が起こった時の注意点をあらかじめ聞いておくことが良いでしょう。

カフェインで逆に頭痛が悪化した場合には、頭の血管を冷やしたり、カフェインを体の外に出すことで血流が改善され、症状が緩和される場合があります。

また、痛みが強い場合は脳卒中など重篤な病気が隠れている場合もあるため、至急脳神経外科を受診しましょう。

頻尿

カフェインはアデノシン受容体を阻害することで、腎臓の血管を拡張させ、腎臓への血流量を増やし、尿の生成を促進する利尿作用があります。また、ナトリウムの再吸収を阻害することでの利尿作用を持つと言われています。このため、尿量が多くなり、頻尿につながります。

カフェインが原因の頻尿はコーヒーなど利尿作用がある飲み物を減らし、飲水量を適量にすることで症状が改善されます。

頻尿は膀胱炎や過活動膀胱の可能性も考えられるため、症状が続くようなら泌尿器科を受診しましょう。

すぐに病院へ行くべき「コーヒーの飲み過ぎ」に関する症状

ここまでは症状が起きたときの原因と対処法を紹介しました。

応急処置をして症状が落ち着いても放置してはいけない症状がいくつかあります。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

めまいや吐き気・嘔吐が出た場合は、救急外来へ

短時間でカフェインを大量に摂取すると、カフェイン中毒を起こし危険です。カフェインを摂りすぎると中枢神経が過剰に刺激され、めまい・頭痛・吐き気や嘔吐・興奮・心拍数の増加、不整脈などが起こります。重症化すると痙攣・錯乱状態・不整脈・昏睡など重篤な状態に陥ることもあります。カフェイン過剰摂取による死亡例の報告もあり、注意が必要です。

大量のカフェインを摂取後に繰り返す嘔吐、動悸や痙攣などの症状が現れた場合は救急要請をしましょう。エナジードリンクやカフェイン製剤、薬など、摂取した種類や量の把握が治療に役立ちます。

「コーヒーの飲み過ぎ」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「コーヒーの飲み過ぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

コーヒーは一日に何杯飲むのが適量でしょうか？

伊藤 陽子（医師）

カナダや米国では、健康な成人のカフェイン摂取量は1日400mgまでと推奨されています。コーヒーで換算するとマグカップ3杯までです。カフェインを多く含む他の物と摂取量と合わせてカフェインの過剰摂取にならないよう注意しましょう。妊婦や胎児は体にカフェインが長く留まりやすいため、成人よりも摂取量の上限は低くなります。市販のコーヒー飲料は、高エネルギーで太る原因や糖尿病発症の原因になるので、摂取には注意が必要です。

コーヒーはシュウ酸を多く含むため、結石ができやすくなり、尿路結石を発症しやすくなります。コーヒーに含まれるタンニンは鉄の吸収を阻害する働きがあるので、貧血がある人は食事の前後ではコーヒーの摂取を控えましょう。

まとめ適量でコーヒーを楽しみましょう

コーヒーを飲むと目が覚める・疲れにくくなる・リラックスできるなど良い効果を得られますが、カフェインを過剰に摂取することで効果が強まり過ぎて悪影響になることもあります。カフェインの体内での反応は個人差があるため、1日の推奨量を越えない範囲で、適量の摂取がおすすめです。

