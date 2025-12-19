憧れるのは当然か。昭和歌謡グループ・MATSURIの小野寺翼が12月16日、『SGグランプリ開幕SP MATSURIだワッショイ！ -ボートレース頂上決戦-』に出演。こだわり抜かれた人気ボートレーサーの別荘に興奮する場面があった。

【映像】人気ボートレーサーの別荘

当番組は、文字通りボートレース住之江で12月16日から21日まで開催のSG『第40回グランプリ』にスポットを当てた特番。中盤では、賞金ランキング1位で同レースへの出場を決めた岡山支部所属のゴールデンレーサー・茅原悠紀選手へのインタビューVTRを紹介した。インタビュアーは小野寺と、ボートレース好きで知られるLLRの福田恵悟。場所は岡山県にある茅原選手の別荘で、まず福田は「見てください、こんなのどかなところにスーパーカーが！」と茅原選手の愛車に着目した。

いざ別荘にお邪魔すると、茅原選手は「小さい家ですが…」と謙遜するも、小野寺は「男の夢が詰まりまくってますけど！」とハイテンション。「ちょっと見てください、これ」と玄関付近の棚を指し、「ラジコンもいっぱいあります」と目を輝かせた。続けて「すごい。暖炉ですか？」と驚くと、茅原選手は「本物の暖炉です」とひと言。

「CGじゃないですよ。薪です」と説明した。

その流れで、茅原選手は「ここのこだわり感として言えば、狭い空間の中で話していると、割と人との距離が近いと落ち着くなって思ったんですよね」と発言。「あえてドカーンって広く作るんじゃなくて、コミュニティを近づける狙いでちょっと狭く作っているって感じですかね」と述べた。

同支部や同期の選手が優勝した際には、この別荘で祝杯を上げるそうで、後輩の村岡賢人選手は「（こだわりが）詰まってますよね、全部。僕が手の届く範囲じゃないんで。それを身近でやられる先輩を見たら、すごくいいなって、もっと頑張ろうって思いますよね」とコメント。「仕事もそうなんですよ。仕事から多分（こだわりが）来てると思うんですよ」とも告げると、茅原選手は自ら「変態だもんな」と笑わせ、「好きなものに対しての探求は、誰よりもしてるかもしれない」と語った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

