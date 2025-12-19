高い手がたくさんアガれた日は、ちょっとズルい気もするのだろう。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が5回のアガリを駆使してトップ。個人では6勝目を挙げた。

【映像】今日の俺はズルい…萩原聖人の完勝劇

第1試合では好調な黒沢咲（連盟）が浮きの2着でポイントを上乗せ。この試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、萩原、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）の並びで始まった。序盤は東城・佐々木のペース。萩原は不運な放銃もあり、ラス目から反撃のチャンスを窺うこととなった。

流れを変える一撃は東3局1本場、萩原は内川からリーチ・一発・赤2の1万2000点（＋300点、供託1000点）をアガって2着目に浮上。展開は毎局のようにアガリが生まれる乱打戦となった。萩原が混戦を抜け出したのは微差のトップ目で迎えた南1局1本場。二・五万待ちのノベタンでテンパイすると、場に安いソウズの7索を引いて待ち替え。内川が直後に7索をツモ切り、タンヤオ・三色同順・一盃口・ドラの8000点が完成した。

南4局はラス親の内川に粘られはしたものの、無事に逃げ切った萩原。試合後は「7年くらいやっていて、やっと来た！誰がやってもトップ取れるやつ！」「ズルい！今日の俺はズルかった！」と上機嫌に。それでも終盤、ライバルの追い込みには脅威を感じていたようで「ちょっとでも気を抜いたらやられるなという緊張感、特に南場はヒリヒリしていました。」とコメントした。

チームはなかなか勝ち切れない試合が続いていた。萩原はそんな状況を「みんな調子が良くなくて、お嬢だけが孤軍奮闘という感じで。1戦目、いい麻雀を打って繋いでくれた」と語り、黒沢が作った良い流れに乗ったことを喜んだ。「今日はズルかったね、でも次回も、ズルいやつ、お願いします！」とお茶目に手を合わせる一幕も。

南1局1本場の7索単騎待ちについては「難しかった。固まっているか、山にいるかの2択。（誰かが）オリた場合に場にこぼれる可能性もあるかなと。思い切って二・五万待ちでリーチに行くのもありでしたが、うまくハマったという感じ」と説明した。

最後はファンへ「ズルくたって、なんだって、面白いんです！」と大きな掛け声と共に決めポーズ。ファンからは「ずっと応援するよ！！」「俺たちのハギー！」と大きな反響が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万4400点／＋64.4

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万3900点／＋3.9

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）1万9000点／▲21.0

4着 BEAST X・東城りお（連盟）1万2700点／▲47.3

【12月18日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋527.5（64/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋454.9（64/120）

3位 BEAST X ＋214.2（64/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋44.4（64/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲47.7（62/120）

6位 TEAM雷電 ▲116.2（64/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲185.0（66/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲209.3（62/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲285.6（66/120）

10位 EARTH JETS ▲397.2（64/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）