【速報】11月の全国消費者物価指数 3.0％上昇
2025年12月19日 8時55分
TBS NEWS DIG

総務省が発表した11月の全国消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合が3.0％上昇しました。上昇率は3.0％だった10月から横ばいで、食料品の値上げなどをうけ、3％台の高い伸び率が続いています。