Photo: haco

子供の頃から、天井に届きそうなくらいの大きなツリーに憧れていました。現実には置く場所がないので実現できたのは150cmのツリー。それでもわが家には十分なサイズで飾るたびに幸せな気持ちになっています。

ただ片付ける時になると悩みが…。この箱にどうやって入っていたっけ？と疑問に思うくらい、箱が小さいのです。なんとか詰め込んではいますが、力任せに入れるせいかそろそろ箱もボロボロに。

山崎実業で見つけたクリスマスツリー収納

photo:haco

わが家でもたくさん愛用している山崎実業さんのタワーシリーズ。なんとクリスマスツリーの収納ケースまであるのですね！今まで入れていた箱よりも少し大きめなので入れやすそう、という理由で購入を決めました。

持ち手も付いているので持ち運びもしやすいです。

山崎実業(Yamazaki) クリスマスツリー 収納 バッグ グレー 本体：約W119×D30×H40cm 3,523円 Amazonで見る PR PR

photo:haco

中には仕切りも付けられます。仕切りは面ファスナーで好きな幅で設置できるのでツリーのサイズに合わせられます。

ツリーとオーナメントをまとめて収納

photo:haco

大きい方には半分に分解したツリーを収納。仕切りの反対側にはオーナメントを収納しました。

photo:haco

仕切り板の両側にはポケットも付いているので折りたたんだ脚を入れてみました。

今までのように箱が壊れそうなくらいギュギュっと無理矢理詰め込む必要もなくサッと入れるだけなのがとてもラクです。しかもまだ余白があるので、例えばリースとか他の飾りものも一緒に収納できそう！

photo:haco

このケースのいいところは、畳んだ時に薄くコンパクトになること。ツリーを出した後、大きな箱と違ってリビングの棚の隙間などに差し込んでおけます。

細長い形を利用して、ツリー以外にもアウトドア用品や布団などの収納にも使えます。見えてもOKなシンプルなデザインなのでこのままベッド下や車に置くことも可能です。

クリスマスツリーの雰囲気をアップするアイテム

ここからはツリーを飾る時に気になっていた点を解決してくれた、2つのアイテムをご紹介します。

まずはツリーの足元問題。金属の脚が味気なくて気になっていたので隠したいとずっと思っていました。

ようやく今年決めたのは、天然の白樺ウッドフェンスです。

photo:haco

150cmのツリーだと4分の3周くらいですが反対側は壁に寄せているのでこれでちょうどよさそう。

天然木なので木くずのようなゴミは出やすいです。

1か月弱なので許容範囲ではありますが、最初に出す時は掃除機が必要でした。

クリスマスツリー 白樺ウッド 鉢カバー 3,980円 楽天で見る PR PR

photo:haco

もうひとつはてっぺんのスターが安定しない問題。

差し込み部分が小さく、うまく差し込めなくて不安定だったのです。

photo:haco

このスターはワイヤーが円錐型になっているので枝を差し込みやすくなっています。

枝を半分に折って差し込んだらしっかり安定。スターの形も立体的で正面以外でもどこから見てもキレイ！

クリスマスツリー トップスター 1,480円 楽天で見る PR PR

photo:haco

他のオーナメントは何も変えていないけど、スターと足元を変えたら印象が変わって新鮮です。

12月も、26日を過ぎたら一気にお正月モードになるのでそれまでたっぷりクリスマスを堪能して、終わったらキレイにサクッと収納して、また来年に備えたいと思います。