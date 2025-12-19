【ハニーズのグレー】がおしゃれ！ 40・50代がこなれる♡「おすすめアイテム」

「とりあえず黒」を選びがちな冬コーデも、グレーをひとつ加えるだけでぐっとおしゃれな印象に。【ハニーズ】には、ほどよくニュアンスのあるグレーのアイテムがそろっていて、いつものシンプルコーデに合わせるだけで、ふわっとこなれた雰囲気をプラスしてくれます。今回は、40・50代の装いをさりげなく今っぽく見せてくれるグレーアイテムをご紹介します。

シンプルなのにきちんと見えグレーのケーブルニットで大人バランス

【ハニーズ】「ケーブル編みニット」\2,980（税込）

シーズンムードたっぷりのケーブル編みも、グレーなら甘さをおさえて大人っぽく着こなせそう。ほどよくボリュームのある袖が、一枚で着てもどこか華やかさを添えてくれるかも。自宅の洗濯機で洗えるウォッシャブル機能付きで、お手入れしやすく、デイリーに着まわせるのもうれしいポイント。ジーンズにもきれいめボトムにもすっとなじむ、ワードローブに一枚あると頼れるニットです。

広すぎないシルエットが上品！ チャコールグレーの楽ちんパンツ

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

チャコールグレーのワイドめパンツは、広がりすぎず大人がはきやすいバランスが魅力。ウエストはゴム仕様で、ストレッチのきいた素材だから、長時間はいてもラクちんなはき心地が叶うかも。ニットやブラウスと合わせるだけでコーデがまとまりやすく、足元次第でカジュアルにもきれいめにも幅広く対応。寒い日の頼れる一本として、クローゼットに加えたくなりそうなアイテムです。

ライトグレーでふんわり軽やか大人に似合うロングコート

【ハニーズ】「チェスターコート」\6,900（税込）

きちんと感のある襟と前開きデザインのロングコートも、ライトグレーを選べばぐっとやわらかい印象に。すとんと落ちる絶妙な丈感が縦ラインを強調してくれるので、パンツにもスカートにも合わせやすく、全身をすっきり見せてくれそうです。サイズ展開が幅広く、自分に合ったバランスを選べるのも魅力のひとつ。オンオフ問わず活躍してくれる、きれいめ派の強い味方になりそう。

コーデにひとさじ旬をプラス♡ グレーMIXのふわふわショルダー

【ハニーズ】「ファーショルダーバッグ」\2,280（税込）

トレンド感のあるフェイクファー素材も、グレーMIXなら大人コーデにも取り入れやすいはず。スクエア型のコンパクトなフォルムがコーデを引き締めてくれるだけでなく、ふわふわファーがほんのり可愛げもプラスしてくれます。開け閉めしやすいマグネット仕様なのもうれしいところ。シンプルなニットやコートに合わせるだけで、今っぽさと季節感を足してくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki