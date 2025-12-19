「今後は首都圏でも蔓延する」末端価格2000万が大量押収された「ゾンビタバコ」が流行る“理由”

末端価格は2000万円以上

これまでで最も大量の“ゾンビタバコ”が都内で摘発された。

警視庁が12月10日に医薬品医療機器等法違反（輸入）容疑で逮捕したとを発表したのは、東京都八王子市の職業不詳・間中謙二容疑者（59）。違法薬物「エトミデート」をタイから輸入しようとした疑いだ。

「成田空港へ到着した間中容疑者の自宅宛ての段ボールには、『ボディローション』と書かれていました。中にはボトルが４本入っており、『バナナオイル』というラベルが貼られていたそうです。しかし、その中身は液体状のエトミデート約２kg。末端価格は2000万円以上と推定され、これまでに摘発された例では最も量が多いということです。

間中容疑者は『知人から受け取りを依頼されたが、荷物の受け取りを拒否するつもりだった』などと供述しているとか。間中容疑者は暴力団と密接な関係があるとされており、警視庁は反社会的組織の資金源になっているとみて調べています」（全国紙社会部記者）

エトミデートは短時間作用する鎮静剤で、海外では鎮静剤や麻酔導入剤として医療現場で使用されているが、日本では未承認。副腎機能障害を起こした事例が、これまでにあったためだと考えられるが、その点に関して厚労省は何らコメントしていない。そのわけは、有害性がある可能性が否定できなかったためだといわれている。

海外では過剰に摂取すると意識が混濁して身体や手足がけいれんすることから「ゾンビタバコ」と呼ばれる。’24年の秋ごろから沖縄で「笑気麻酔」と称して蔓延。今年５月に厚生労働省は指定薬物として規制することとし、原則として使用や所持、輸入が禁止されている。

沖縄の若者たちの間で流行

これまでの検挙者は沖縄での事例が多かったが各地に飛び火しつつあり、11月28日には都内でも28歳の男性が所持していて逮捕された。また、九州厚生局麻薬取締部と大分県警が８〜９月に逮捕した中国籍の男３人は、インドから輸入したエトミデートを首都圏で売っていた。男たちは千葉、埼玉に住んでおり、SNSで注文を受けて対面で販売していたという。

「今回の検挙は医薬品医療機器等法違反となっていますが、これは昔でいう薬事法です。エトミデートはいわゆる麻薬ではなく、危険ドラッグともちょっと違います。『毒物及び劇物取締法』で規制されているシンナーと同じような扱いだといえばわかりやすいかもしれません」

そう話すのは元麻薬取締官の高濱良次氏だ。エトミデートについて「もとは東南アジアや香港、台湾などで蔓延していたもの」だという。

「国内では当初、沖縄の若者の間で流行りました。これはあくまで私見ですが、最初に沖縄で流行ったのは、台湾の組織とつながりがあった沖縄の反社会組織の人間が、個人的に持ち込んだのではないかと考えています。

沖縄では一部地域で喫煙に対して非常にハードルが低いという事情もあって、若者たちの間でファッション的な感覚で流行ったのではないでしょうか。11月に沖縄の空き家で１億円を発見した少年たちが、そのお金を使い込んでいたことが報じられましたが、お金の使いみちの中に、バイクやアクセサリーと並んで『ゾンビタバコ』が挙がっていました。それだけ若い人にとって“欲しいもの”なのかと印象的でしたね。

現地の当局もエトミデートについて注視していたものの、沖縄だけの流行にとどまるのではないかとみていたそうです。ところが、売ったら儲かるだろうと考えた連中がいて、本土や都内にどんどん持ち込まれています。持ち込まれれば、それを買う人間も出てくる。これまで時代ごとに新しい薬物が登場してきましたが、エトミデートもこれから徐々に広まっていくのではないかとみています」（高濱氏）

エトミデートなどの違法薬物や麻薬、さらには市販薬のオーバードーズなど、若者をめぐる薬物の問題は深刻だ。薬物におぼれてしまう背景には、昔にくらべてSNSなどで簡単に入手できることがあるのだが、薬物にしか逃げ場がないという社会的な要因もあるのかもしれない。

