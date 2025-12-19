激アツコラボキターーッッ！【3COINS】完売前に急いで♡「新作サウナグッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】と【サウナイキタイ】との激アツなコラボがカムバック！ 銭湯で役立つ「新作サウナグッズ」がラインナップしていて、いつもより気分の上がるサウナ活が楽しめるかも。今回は数ある中から、快適さを叶えてくれそうなコラボアイテムをピックアップ。これからサウナ活をはじめたい方にもおすすめです。

目立ちやすいカラーを合わせた「キーホルダー」

少しレトロ感のある案内板風のイラストがあしらわれた、クスッと笑えるユニークさが目を引くこちら。取り付け可能なリング部分は目立ちやすいカラーを合わせており、脱衣所に置いた荷物の目印として役立ってくれそうです。お値段は\330（税込）。カラーによってイラストや文字が少し異なるため、思わず全種類集めたくなるかも。

肌触りも良さそうな「リサイクルコットン混サウナハット」

「サウナチャンス」のロゴがワンポイントになった、シンプルなサウナハット。公式サイトによると「頭髪の乾燥防止・頭皮や耳の保護」に役立ってくれる便利なアイテムとのこと。ふわふわとした毛の長い生地に、肌触りの良さが感じられそうです。お値段は\1,320（税込）。カラーは全4種類あり、家族やお友達とお揃いで使いたい時にもぴったり。

