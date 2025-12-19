全日本選手権

フィギュアスケートの全日本選手権が19日に東京・代々木第一体育館で開幕する。18日、女子シングルのショートプログラム（SP）滑走順抽選が行われ、山下真瑚（中京大）が1番に。ファンからは「特大漬物石になりそう」と期待の声が上がっている。

22歳の山下は2018年の世界ジュニア選手権で金のアレクサンドラ・トゥルソワ、銀のアリョーナ・コストルナヤ（ともにロシア）に次ぐ銅メダルを獲得。全日本選手権では23年に8位、24年には6位入賞している。

さらに、自身14度目の全日本選手権となる大庭雅（東海東京FH）が2番、2022年のグランプリ（GP）ファイナル女王・三原舞依（シスメックス）が3番に登場。この日、公式練習後の囲み取材で今季限りでの現役引退を表明。「18年間の全てを出し切りたい」と語っていた。

実力者が第1グループに登場したことで、日本人ファンからは「漬物石」との声も上がった。「漬物石」とは、序盤に滑走した選手が高得点を叩き出し、後の選手に上回られることなくトップを保ち続ける状態を示す用語だ。

ネット上では「まって！ 女子第一グループに漬物石候補が多すぎない！？」「これまた真瑚ちゃんが特大漬物石になりそう」「おー、まこちゃん漬物石かな」「真瑚ちゃん１番てすごい。漬物石になってくれ」「マイチャン3番 でっかい漬物石になってくれ〜」「全日本女子SP、第一滑走が真瑚ちゃんで、雅ちゃん舞依ちゃんと続くって最初からクライマックスじゃないですか」「真瑚ちゃん雅ちゃん舞依ちゃん1.2.3て！点数しぶられませんように！」「ど派手なスタートだ！」と驚きの声が上がっていた。

女子SPは午後5時10分に第1グループのウォーミングアップが開始される。



（THE ANSWER編集部）