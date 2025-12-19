元NEWS・草野博紀が明かす、“グループ脱退まで”と“その後の人生”。週刊誌報道には「『終わった』という言葉しか…」
ABEMAの人気番組「愛のハイエナ」にNEWSの元メンバーである草野博紀さん（37歳）が登場し、大きな話題を呼んだ。驚くことに20年ぶりのメディア出演だったという。
草野さんといえば、2006年、未成年飲酒疑惑が週刊誌で報じられ、芸能活動を自粛した。今回は本人を直撃し、“その後”の活動に迫る。（記事は全2回の1回目）
◆週刊誌報道で「終わった」という言葉しか出てこなくて…
ワールドカップバレーボールのスペシャルサポーター・イメージキャラクターとして華々しいデビューを飾り、まさに「これから」というタイミングだった。
“未成年飲酒疑惑”が週刊誌に報じられてしまったのだ。草野さんは呆然とした。
「当時の心境を言語化することが今も難しいくらい、もう『終わった』という言葉しか出てこなかったです。事務所からは事前に週刊誌に出てしまうことは告げられていました。
どういう経緯で、誰が売ったとかもわかりませんが、『何のことだろう？』程度にしか思っていなかったです。ただ、少し前に他のメンバーも同じ理由で謹慎処分になっていたので、僕も1発で謹慎です。グループにも迷惑をかけてしまって、本当に申し訳ないと猛省しました」
◆大学の友人や家族の言葉に救われた
謹慎期間はどのように過ごしていたのか。引きこもったりはせず、大学に通っていたようだ。
「逃げ出したって思われたくないし、自分の巻いたタネだから向き合うしかない。だから普通に大学で勉強していました。大学に行くことで、現在も仲の良い友達ができて、当時はかなり彼らに助けてもらいましたね。僕と“普通の大学生”として接してくれたので、本当に普通の大学生活が送れた。それはそれで良かったなって今でも思うんです」
また、家族の支えも大きかったという。
「親から見たら僕はアイドルでもなんでもなく、ただの息子なんですよ。それまではずっと忙しくて、中学・高校って家族旅行も行けなくて、家族の思い出が全然なかった。
もちろん、謹慎はいいことではなかったけど、それを家族は責めることなく、『一緒に過ごせるいい時間になったね』と言ってくれて、すごく救われました」
◆舞台復帰するも20歳で事務所を退所
草野さんが20歳の時、旧ジャニーズ事務所より連絡がきて、舞台で復帰する話を持ちかけられた。
「2007年、少年隊さんの舞台を僕の禊の場として用意してくれたんです。表に出るのが久しぶりで不安でしたが、今の自分にできる精一杯のことをやろうと思いました」
舞台が無事に終わり、事務所のスタッフからは「今後どうしていきたい？」と問われた。
そこで草野さんが出した答えは、“退所”することだった。
「僕の中で、大学での2年間って、すっごく大切な時間になっていて。そこで考えることがたくさんありました。20歳を迎えて、もう自分は成人なのかって。
早くからアイドルとしてたくさんの良い経験をさせてもらって、でも、もっと視野を広げて、色々なことを経験したいなって思ったんです。20歳で退所を決めました」
◆単身ニューヨークに留学
その後、草野さんが選んだのは「留学」だった。大学2年生の途中で留学することを決意し、3年生の頃に休学して単身ニューヨークに渡った。留学生活は「めちゃくちゃ楽しかった」という。
「留学先のパンフレットを集めるところから全て1人でやりました。学校を選んで、寮を選んで。
あ、ニューヨークに着いた初日、タイムズスクエアに撮影中のウィル・スミスがいました（笑）。僕の通っていた学校がタイムズスクエアの近くだったんですけど、授業中に学校の目の前の道路にいきなり黒塗りの車が8台とかきて、一区間封鎖されたんですよ。“何事？”って思ったら、オバマさんが出てきて、学校のハンバーガー屋に行ってたなんてこともありました（笑）」
