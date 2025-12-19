「ラヴィット！忘年会‘25」豪華出演者発表 上谷沙弥は2日後にタイトル戦「コンディション調整して…」
TBS系『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）では、27日の午後7時から年末の生配信イベント「ラヴィット！忘年会‘25」を開催する。19日の放送で、出演者が発表された。
出演者第1弾として、なすなかにし、ビビる大木、見取り図、令和ロマン、ギャル曽根、くっきー！、おいでやす小田、山添寛、小森隼、野口衣織、上谷沙弥の出演が発表。上谷は、29日に試合を控えている中での参加となるが「コンディションちゃんと調整して、お酒抜くので大丈夫です」と満面の笑みを浮かべていた。
2025年を彩ってきた『ラヴィット！』ファミリーがこたつを囲んでお酒を飲みながら、今年の出来事を語り合う“笑い納め”特別配信。視聴者もリアルタイムで出演者と一緒にクイズに参加できるなど、「観る」だけではなく「参加」できる、番組初の視聴者参加型イベントとなる。
チケットは5日午前8時45分から販売開始しており、19日までは早割金額2500円（税抜、別途手数料あり）でTBSチケットおよびFANYオンラインチケットにて購入することができる。
