“あおり運転”された救急車の運転手が明かす恐怖体験。命に関わる場面で「手が震えていました」――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年7月31日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、思わぬかたちで“あおり運転”の被害に遭いながらも、冷静に対処した2人のエピソードを紹介する。
◆執拗な“あおり運転”の恐怖
橋本直也さん（仮名・40代）は、土曜日の夕方、いつものように車を走らせていた。天気もよく、のんびり走っていたという。
その平和な時間を壊したのは、バックミラーに映る“白いセダン”。異常なほどに近すぎる車間距離、そして強烈なハイビームだったそうだ。
「“早く行け”という無言の圧力がすごくて、ゾッとしました」
車間距離をあけようとスピードをあげてもセダンはピタリと張りつき、やがて右側から並びかけてきた。そして……。
「窓があいて、“バカヤロウ！”って怒鳴られました。よくわからない暴言まで飛んできて、もう限界でしたね」
怒りを抑えながら運転を続けていると、前方の信号が赤に変わろうとしていたという。橋本さんは徐々に減速した。
「でも、セダンは減速せずに突っ込んでいったんです」
◆交差点でくだった当然の罰
セダンが交差点へ突入しようとした、その瞬間だった……。
「1台のパトカーがサイレンも鳴らさず、静かに出てきたんです。まるでタイミングを計っていたかのようでした」
驚いたセダンの運転手は急ハンドルを切った。しかし、バランスを崩してそのままガードレールに激突したのだ。
「“ドンッ”という音がして、車のパーツが飛び散ってました。映画みたいな光景でしたね」
車から這い出てきた運転手は、さっきまでの威勢はなく呆然と立ち尽くしていたという。そして、警察官がすぐに対応していたようだ。
「運転手の膝が震えていて、今にも崩れそうでした。まさに“自業自得”という言葉がぴったりで、その様子を見届けてから、私はゆっくり車を走らせました」
橋本さんは、いつもは冷静なタイプだというが、このときばかりは思わず心のなかで叫んでいた。
「ざまぁみろ！」
「正義は勝つってこういうことなんだなって思いました」
◆救急車にあおり運転!?
「その日、2回目の緊急出動でした。私は救急隊の1年目で、運転を任されたばかりでした」
佐々木千佳さん（仮名・30代）は、救急隊に配属され、緊急走行にも少しずつ慣れ始めたころだったという。
「傷病者はかなり危険な状態で、後ろでは先輩2人が処置をしていました。『揺れを極力抑えて、安定した走行を……』と何度も言われていました」
病院までは約10キロ。サイレンを鳴らし、赤灯をつけて慎重に搬送していた。ルートは何度も通ったことがあり比較的わかりやすい道だったが、坂道が多く一本道が続く区間でもあったそうだ。
「一本道って、道を譲ってもらいにくいんですよね。それでも通常は、サイレンが聞こえればみなさん避けてくれるんです」
