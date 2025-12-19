銃撃を受け死亡したマサチューセッツ工科大学（MIT）のヌノ・ラウレイロ教授/Jake Belcher/AP

（CNN）米東部ロードアイランド州のブラウン大学で13日に発生した銃撃事件で、当局が犯人の行方を追いつつ、15日にマサチューセッツ州で発生した殺人事件との関連も調べていることがわかった。この件に詳しい当局者が明らかにした。

ブラウン大学で13日に発生した銃撃事件では学生2人が死亡したほか9人が負傷した。一方、マサチューセッツ州では15日にマサチューセッツ工科大学（MIT）の教授が自宅で撃たれ、翌16日に死亡した。いずれの事件も犯人は捕まっていない。

当局者によると、過去24時間で明らかになった情報に基づいて二つの事件が関連している可能性を調べているという。確定したものではないとも強調している。

どのような情報に基づいているのかは不明。

新たな情報により、捜査の対象は一つの事件から、同じ人物による二つの事件へと広がる可能性がある。

同一人物による犯行である場合、ブラウン大学のあるロードアイランド州プロビデンスからマサチューセッツ州ボストンまで、犯人は約80キロ移動したことになる。

ただし、一見関連性があるように見える二つの事件が、捜査が進むにつれて無関係であることが判明することもある。

当局は16日の記者会見で、ブラウン大学とマサチューセッツ州の事件に明らかな関連性はないと述べていた。