BLACKPINK（ブラックピンク）が、たまごっちとコラボする。韓国メディアの毎日経済が19日までに、「BLACKPINKがたまごっちとのコラボレーション…グローバルIPの出会い」のタイトルで詳報した。

BLACKPINKの所属事務所YGエンターテインメントのグッズ販売などを手がけるYGプラスが18日、「BLACKPINKオリジナルたまごっちを披露する」と発表した。23日にカカオトーク・プレゼントを通じて販売される。

コラボたまごっちは、来年公開予定の「BLACKPINK × たまごっち」公式コラボレーション追加ラインアップに含まれたフリーランチング製品で、希少性と所蔵価値を強調したコレクショングッズとして企画された。

毎日経済は「最近、たまごっちは、レトロ・キダルト（キッズ−アダルト）トレンド人気と相まって国内外で再び注目され、オフラインポップアップと限定版ラインアップを中心にファンダム基盤の需要が着実に拡大している。ここに世界的な影響力を持つBLACKPINKのグローバルファンダムが加わり、『BLACKPINKオリジナルたまごっち』も発売と同時に高い関心が集中するものと展望される」とした。

また「関係者は『BLACKPINKのアイコニックなブランドパワーとたまごっちのレトロ感性が出会い、単純玩具を超えてコレクタブルアイテムに拡張されると期待している』とし『国内プラットフォームを通じた先行販売が消費者接点拡大にも寄与するだろう』と話した」とも伝えた。

BLACKPINKは現在、7月から16都市33回目規模のワールドツアーを続けている。北米と欧州での公演を成功させ、現在はアジアツアーを行っている。来年1月には東京ドーム公演を予定している。