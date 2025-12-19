Abibのデイリーマスク新登場！大容量シートマスクで忙しい日もスピーディーケア

韓国発の自然派スキンケアブランド「Abib（アビブ）」から、大容量タイプのシートマスク「復活草シートマスク デイリーピック」と「グルタチオンビタシートマスク デイリーピック」が登場！忙しい朝やお風呂上がりにも手軽にケアできる、1分で完了するスピーディーなアイテムです。美容液約7本分が詰まった贅沢なエッセンスをたっぷり含んだシートで、毎日のお手入れが簡単に♡

忙しい日でも1分でケア！Abibのデイリーシートマスク

「Abib デイリーピックシリーズ」は、1日1枚で簡単にスキンケアができるシートマスク。朝のメイク前や夜のお手入れ後に、たった1分でスピーディーにケアが完了します。

大容量で30枚入り（350ml）のパックは、毎日使いたい人にぴったり。

復活草シートマスクはしっとりとした保湿感で化粧ノリをよくし、グルタチオンビタシートマスクは乾燥によるくすみケアをサポートして、明るい印象を与えてくれます。

忙しい日常でも手軽に美肌ケアが可能です♪

贅沢な美容液がたっぷり！肌にやさしくフィットするシート

アビブ グルタチオンビタシートマスク デイリーピック

アビブ 復活草シートマスク デイリーピック

アビブ ドクダミシートマスク デイリーピック

「Abib デイリーピックシリーズ」のシートは、薄さ0.3mmの薄型で、肌にやさしくぴったりとフィット。

化学接着剤を使わず、水を利用した製法で作られており、毎日の使用でも安心してお手入れができます。

1箱に美容液約7本分（50ml）が含まれ、最後の1枚までたっぷり潤ったシートを楽しめる贅沢な仕様。肌に優しい成分を使用し、毎日使い続けたくなる心地よさです♡

1月9日よりPOPUPストア先行発売！特典も見逃せない

「Abib デイリーピックシリーズ」は、1月9日から東京・日本橋の「0th Hub Nihonbashi」で期間限定POPUPストアがオープン！

ここでしか手に入らない特典として、ヘアターバンやフェイスタオルなどがプレゼントされます。さらに、全国発売に先駆けて先行発売も実施中。

ぜひお近くのPOPUPに足を運んで、新しいスキンケアアイテムを手に入れましょう！その場で買える新商品を試して、肌にやさしいケアを実感してみてください♪

Abibデイリーピックシリーズで毎日のスキンケアがもっと楽しく！

「Abib デイリーピックシリーズ」は、忙しい日々にぴったりな時短スキンケアアイテム。美容液たっぷりのシートが肌にフィットし、うるおいやくすみケアをサポート。

1月9日から先行発売されるPOPUPストアで、新しいアイテムをいち早くチェックして、特典も手に入れてみてはいかがでしょうか。

毎日使いたくなる心地よさと手軽さで、スキンケアがもっと楽しくなります♡