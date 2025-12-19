【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる言葉クイズ！「あと□□」「□□がけ」「むら□□」の空欄に入る2文字は何でしょうか？ 語彙力とひらめき力が試される問題です。

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

語彙力と直感力が試される脳トレ問題です。あなたはすぐに答えが分かるでしょうか？

問題：あと□□／□□がけ／むら□□

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

あと□□
□□がけ
むら□□

正解：さき

正解は「さき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「さき」を入れると、次のようになります。

あとさき（後先）
さきがけ（先駆け）
むらさき（紫）

すべて意味の通る言葉になりますね。共通する文字を見つけるクイズは、語感や言葉の知識を楽しく鍛えられます。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)