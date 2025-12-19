¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢ÁÆÉÊ¡ß¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÌÑÁÛ¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¡£¡Ö¥¥â¥¤ÄË¥Õ¥¡¥ó¤ª¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÊ¿ÏÂ¤ÊÌÑÁÛ¡×¡Öµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤í¤¬¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤ÀËÜÅö¤Ë¡×¡Ö¹¤¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡©¡×¡Ö¥¯¥½¥¥â¥¤ÄË¥Õ¥¡¥ó¤ª¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÁÆÉÊvs¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÌÑÁÛ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¹¤¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡©¡×ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÁÆÉÊvs¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¾ÍèÅª¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖTHE W¤Î²¿Æü¤«¸å¤ËÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿ÁÆÉÊ¤È¹ÓÀî¤¬°Õ³°¤Ê½ê¤ÇºÆ²ñ¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¡Ä¤Þ¤µ¤«¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¿³ºº°÷¡©¡Ù¡Ø¡Ä¤Á¤ã¤¦¤ï¡¢¿Í°ã¤¤¤ä¡Ù¡Ø¥¹¥«¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª¾Ð¡Ù¡¡Îø¤ËÈ¯Å¸¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡Ø¤â¤¦¡Ä¥¹¥«¤µ¤Ø¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥¥¹¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÌÑÁÛ¡É¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
Î©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤â¡ØTHE W 2025¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡ÖTHE W¤ÎÁÆÉÊ¤Î¿³ºº¡£»ä¤Ï¹¥¤¤À¡×¡Ö¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤ÎÊÖ¤·¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
