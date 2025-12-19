デストロン大帝が勢ぞろい！『トランスフォーマークラシックス』VOL.11、12/18発売
竹書房は、『トランスフォーマークラシックス』VOL.11(著：サイモン・ファーマン、訳：石川陽介)を2025年12月18日に発売した。
1984年からスタートした元祖『トランスフォーマー』コミックスシリーズ日本語版。宇宙最大の脅威ユニクロンがセイバートロン星に迫る。サイバトロンとサンダーウイング率いるデストロンは宇宙を股にかけ、ユニクロンを滅ぼせる唯一の手段“マトリクス”の争奪戦を展開する。はたして、激しい戦闘の果てに待ち受けていたのは未来世界──!?
元祖トランスフォーマー・コミックスも残すところあと２巻。クライマックスに向け、壮大なサーガは想像を超える展開が続く!!
表紙イラストはレジェンド・アーティストのジェフ・シニアの描き下ろし！
【特典情報】
・ゲーマーズ オリジナルブロマイド
・ヨドバシカメラ オリジナルポストカード
■『トランスフォーマークラシックス』VOL.11
著者：サイモン・ファーマン
訳者：石川陽介
発売日：2025年12月18日
仕様：B5判／224ページ
定価：4,200円＋税
