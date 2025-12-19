クール溺愛騎士×転生悪役令息！『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます』第1巻発売決定
viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より、『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます』1(著者：たたきかつお)を2026年1月16日(金)に発売する。
【あらすじ】
正義感の強い警察官の平谷将は、ある日、交通事故から子供を守り死んでしまう。
目を覚ますと、かつて熱中したRPGの悪役「ファレン」に転生していた──！
シナリオ通りに行くと、俺は「光の国」騎士団の主人公・レイを虐めた挙句最後には殺されてしまう……。
破滅的な結末を回避するには、レイを育て、ハッピーエンドに導くしかない！
10年後、才色兼備な騎士団副隊長に成長したレイの様子がおかしい……。
やたら懐いてきて、熱っぽい眼差しで見つめてくる！？
さらには、ひざまずき「俺とデートしてください」とお願いされてしまい──
どうしてこうなった！？
■『悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます 1』
著者：たたきかつお
発売日：2026年1月16日(金)
定価：850円(本体773円＋税)
ページ数：176ページ
判型：B6判
■特典情報
【アニメイト】描き下ろし4Pリーフレット
【コミコミスタジオ】有償特典：アクリルコースター
【コミコミスタジオ】無償特典：描き下ろし4Pリーフレット
【メロンブックス・フロマージュブックス】イラストカード
【書泉】書泉・芳林堂限定ペーパー
【ステラワース】たたきかつお先生複製サイン入り2L判ブロマイド
【ホーリンラブブックス】ホーリン特典イラストブロマイド
【とらのあな】両面イラストカード
【viviON BLUE】viviON BLUE限定ペーパー
【Renta!】描き下ろし漫画2P
【電子書店共通】描き下ろし漫画2P
