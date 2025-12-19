¿´Íý³Ø¤Ï³¨ËÜºî²È¤Î¡ÖÁÏºî¤ÎÀô¡×¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¸½Ìòºî²È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÇÁ¤¸«
¡¡ÆÉ¤á¤ÐÌ´¤ä´õË¾¡¦µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö³¨ËÜ¡×¡£Æ±¤¸³¨ËÜºî²È¤Ç¤âºîÉÊ¤´¤È¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬°ã¤¤¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î´¶À¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¡ÈÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ºî²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÏÄ¾ÀÜºî²È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡³¨ËÜºî²È¡¦¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öºî²È¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤Îºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë³¨ËÜ¡É¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÈ¡É¤Ï¡Ö¸ÄÀÊ¬ÀÏ¡×¡Ö½ñµ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸ÄÀÊ¬ÀÏ
¡¡Åý·×³Ø¤òÍÑ¤¤¤¿ISD¸ÄÀ¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡È¼«Ê¬¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Î¤³¤È¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¤«¤é¡Ö¼«¿È¤ÎËÜ¼Á¡×¡Ö½¸ÃÄ¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¡×¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤êÇº¤ó¤À»þ¤Î¼«Ê¬¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¼«Ê¬¡×¤Ê¤É¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¦¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¼Ô¤È¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¿´Íý³Ø¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ü½ñµ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿ËÜ²»¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò³¨¤È¸ÀÍÕ¤ÇµÏ¿¡£Çº¤ß¤ä¹Í¤¨¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¸½ºß¤Î¿´¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¡Ö²áµî¤ËÁÌ¤Ã¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤¤¤Þ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡É¤Îµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¿¤Í¤Þ¤ò¤µ¤ó¤Ï¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¸å¤ËµÏ¿¥·¡¼¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ú¤Â³¤»ØÉ¸¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄê´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¼ÂºÝ¤Ëºî²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÇ÷ÅÄ¥Ò¥í¥ß¡Ë
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip¡Ù2025Ç¯12·î10ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê
¡Òºî²È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
¡ü¤¿¤Í¤Þ¤ò¡¿2010Ç¯¤«¤é»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ä±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë³¨ËÜ¡Ø¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¿Í¤ÎËÜ¼Á¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¡£¤â¤·¤â¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ï²¿¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦ºÆÇ§¼±¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£