日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3361（-2.0　-0.06%）
ホンダ　1556（+13　+0.84%）
三菱ＵＦＪ　2425（-4　-0.16%）
みずほＦＧ　5647（+47　+0.84%）
三井住友ＦＧ　4936（+24　+0.49%）
東京海上　5882（-17　-0.29%）
ＮＴＴ　156（-0.7　-0.45%）
ＫＤＤＩ　2704（-8　-0.29%）
ソフトバンク　216（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　9377（+74　+0.80%）
三菱商　3628（0　0.00%）
三井物　4476（+5　+0.11%）
武田　4614（+129　+2.88%）
第一三共　3354（+13　+0.39%）
信越化　4794（+6　+0.13%）
日立　4894（+82　+1.70%）
ソニーＧ　4030（-26　-0.64%）
三菱電　4551（+18　+0.40%）
ダイキン　19662（+27　+0.14%）
三菱重　3839（+28　+0.73%）
村田製　3161（+2　+0.06%）
東エレク　30644（+334　+1.10%）
ＨＯＹＡ　23789（+154　+0.65%）
ＪＴ　5765（-7　-0.12%）
セブン＆アイ　2232（-11.5　-0.51%）
ファストリ　56311（-79　-0.14%）
リクルート　8874（+25　+0.28%）
任天堂　10920（-65　-0.59%）
ソフトバンクＧ　16336（+211　+1.31%）
キーエンス（普通株）　56392（+362　+0.65%）