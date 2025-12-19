日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3361（-2.0 -0.06%）
ホンダ 1556（+13 +0.84%）
三菱ＵＦＪ 2425（-4 -0.16%）
みずほＦＧ 5647（+47 +0.84%）
三井住友ＦＧ 4936（+24 +0.49%）
東京海上 5882（-17 -0.29%）
ＮＴＴ 156（-0.7 -0.45%）
ＫＤＤＩ 2704（-8 -0.29%）
ソフトバンク 216（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 9377（+74 +0.80%）
三菱商 3628（0 0.00%）
三井物 4476（+5 +0.11%）
武田 4614（+129 +2.88%）
第一三共 3354（+13 +0.39%）
信越化 4794（+6 +0.13%）
日立 4894（+82 +1.70%）
ソニーＧ 4030（-26 -0.64%）
三菱電 4551（+18 +0.40%）
ダイキン 19662（+27 +0.14%）
三菱重 3839（+28 +0.73%）
村田製 3161（+2 +0.06%）
東エレク 30644（+334 +1.10%）
ＨＯＹＡ 23789（+154 +0.65%）
ＪＴ 5765（-7 -0.12%）
セブン＆アイ 2232（-11.5 -0.51%）
ファストリ 56311（-79 -0.14%）
リクルート 8874（+25 +0.28%）
任天堂 10920（-65 -0.59%）
ソフトバンクＧ 16336（+211 +1.31%）
キーエンス（普通株） 56392（+362 +0.65%）
