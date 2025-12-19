【本日の見通し】日銀待ち 昨日米CPIは弱い結果も影響限定的 【本日の見通し】日銀待ち 昨日米CPIは弱い結果も影響限定的

ドル円は本日昼前後に結果が発表される日本銀行金融政策決定会合の結果及び１５時半からの植田日銀総裁の会見待ち。昨日発表された１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比＋２．７%、コア＋２．６%と９月及び予想値を大きく下回った。１０月分の発表がないため、前月比は無い。発表後は１５５円２９銭を付けるなどドル売りの動きも、値幅は限定的に留まった。１０月分が計測できなかったことに加え、１１月分も政府機関閉鎖期間中の計測が出来ておらず、信用性に欠けるとの見方が発表前から広がっており、影響が抑えられたものと見られる。ただ、日銀の結果次第で円高に進んだ場合、１６日の米雇用統計の弱さと合わせ、ドル売り円買いの流れに寄与する可能性がある点には注意。



今日の日銀会合は利上げで見方がほぼ一致している。据え置きとなった場合はかなりのサプライズとなる。大方の見通し通りに利上げとなった場合は、声明と１５時半からの総裁会見が注目される。中立金利についての言及があるか、この後の利上げについてどのような姿勢を示すかがポイントとなる。打ち止め感が出ると一気に円売りが進む可能性があるだけに、注意した表現になると思われるが、利上げに向けた姿勢をどこまで強調できるかは微妙。



ドル円は１５５円台を中心とした推移から、日銀次第で上下の動き。想定内の内容に留まり１５５円台での推移が続くようだと、来週はクリスマスウィークで取引量が減ることもあって、落ち着いた動きが年末まで続く可能性がある。



ユーロ円は昨日のドル円の上昇局面で１８３円台をしっかり付けたが、その後の下げに１８２円台前半へ落としてきた。やや上値が重い展開も、この後は日銀会合を受けたドル円の動き次第。



ユーロドルは１．１７台推移が続きそう。



ポンドドルは市場予想通り利下げを決めた英中銀金融政策会合で、投票結果が５対４と僅差になったことでポンド高となった。マン委員とピルチーフエコノミストの据え置き投票は予想通り、グリーン委員が据え置きかどうかがポイントといった予想であったが、グリーン委員に加えてロンバルデッリ副総裁が据え置きに回ったことが予想外となった。その後記者団のインタビューに答えたベイリー総裁（今回は公式の会見は予定されていない）は、インフレが２％に到達する時期の見通しを２０２６年の４月か５月ごろと、従来よりも１年以上早い見通しを示しており、市場は今回の利下げでサイクルが終了したとの見方を強めた。



発表後に大きく上昇も伸び悩んだ。ただ、流れはやや上方向か。ポンドドルは１．３３台半ばからがしっかりとなりそう。



ポンド円は英中銀会合を受けたポンド高に節目の２０９円を付けたが、その後のドル円の下げに２０８円００銭台まで落とされた。この後は２０７円台半ばから２０８円台を中心とした推移か。



MINKABUPRESS 山岡

