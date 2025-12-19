東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.55　高値155.97　安値155.29

156.60　ハイブレイク
156.28　抵抗2
155.92　抵抗1
155.60　ピボット
155.24　支持1
154.92　支持2
154.56　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1722　高値1.1763　安値1.1713

1.1802　ハイブレイク
1.1783　抵抗2
1.1752　抵抗1
1.1733　ピボット
1.1702　支持1
1.1683　支持2
1.1652　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3381　高値1.3446　安値1.3341

1.3543　ハイブレイク
1.3494　抵抗2
1.3438　抵抗1
1.3389　ピボット
1.3333　支持1
1.3284　支持2
1.3228　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7942　高値0.7966　安値0.7929

0.7999　ハイブレイク
0.7983　抵抗2
0.7962　抵抗1
0.7946　ピボット
0.7925　支持1
0.7909　支持2
0.7888　ローブレイク