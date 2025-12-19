東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.55 高値155.97 安値155.29
156.60 ハイブレイク
156.28 抵抗2
155.92 抵抗1
155.60 ピボット
155.24 支持1
154.92 支持2
154.56 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1722 高値1.1763 安値1.1713
1.1802 ハイブレイク
1.1783 抵抗2
1.1752 抵抗1
1.1733 ピボット
1.1702 支持1
1.1683 支持2
1.1652 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3381 高値1.3446 安値1.3341
1.3543 ハイブレイク
1.3494 抵抗2
1.3438 抵抗1
1.3389 ピボット
1.3333 支持1
1.3284 支持2
1.3228 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7942 高値0.7966 安値0.7929
0.7999 ハイブレイク
0.7983 抵抗2
0.7962 抵抗1
0.7946 ピボット
0.7925 支持1
0.7909 支持2
0.7888 ローブレイク
