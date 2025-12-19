東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6613 高値0.6631 安値0.6593
0.6670 ハイブレイク
0.6650 抵抗2
0.6632 抵抗1
0.6612 ピボット
0.6594 支持1
0.6574 支持2
0.6556 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5775 高値0.5788 安値0.5755
0.5823 ハイブレイク
0.5806 抵抗2
0.5790 抵抗1
0.5773 ピボット
0.5757 支持1
0.5740 支持2
0.5724 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3777 高値1.3796 安値1.3756
1.3837 ハイブレイク
1.3816 抵抗2
1.3797 抵抗1
1.3776 ピボット
1.3757 支持1
1.3736 支持2
1.3717 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6613 高値0.6631 安値0.6593
0.6670 ハイブレイク
0.6650 抵抗2
0.6632 抵抗1
0.6612 ピボット
0.6594 支持1
0.6574 支持2
0.6556 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5775 高値0.5788 安値0.5755
0.5823 ハイブレイク
0.5806 抵抗2
0.5790 抵抗1
0.5773 ピボット
0.5757 支持1
0.5740 支持2
0.5724 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3777 高値1.3796 安値1.3756
1.3837 ハイブレイク
1.3816 抵抗2
1.3797 抵抗1
1.3776 ピボット
1.3757 支持1
1.3736 支持2
1.3717 ローブレイク