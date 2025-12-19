東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6613　高値0.6631　安値0.6593

0.6670　ハイブレイク
0.6650　抵抗2
0.6632　抵抗1
0.6612　ピボット
0.6594　支持1
0.6574　支持2
0.6556　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5775　高値0.5788　安値0.5755

0.5823　ハイブレイク
0.5806　抵抗2
0.5790　抵抗1
0.5773　ピボット
0.5757　支持1
0.5740　支持2
0.5724　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3777　高値1.3796　安値1.3756

1.3837　ハイブレイク
1.3816　抵抗2
1.3797　抵抗1
1.3776　ピボット
1.3757　支持1
1.3736　支持2
1.3717　ローブレイク