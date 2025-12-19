目標のバロンドールへ「一歩一歩進めていければいい」。J2で5発のU-18日本代表FW新川志音(鳥栖U-18)がSBS杯初戦で2ゴール
[12.18 SBSカップ第1節 静岡ユース 0-3 U-18日本代表 藤枝総合]
年代別日本代表に初めてFWとして選出。U-18日本代表FW新川志音(鳥栖U-18)が、「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」初戦に最も希望するFWで27分間出場し、2得点を叩き出した。
今年、J2で33試合に出場して5得点。5月にU-18日本代表に初招集されると、7月には“飛び級”でU-22日本代表入りを果たした注目株だ。これまではサイドハーフでの代表招集が続いていたが、この日は「FWがやりたかったんで、感謝しています。(自分がもたらすべきものは)ゴールじゃないですか。それだけだと思います」というポジションで躍動した。
先制した直後の後半13分、FW徳田誉(鹿島)とともに投入されると、24分には右スローインから1タッチでPAへ侵入し、右足を振り抜く。さらに流動的な崩しから、DF間へラストパスを通してMF今井健人(東京Vユース)の決定機を演出した。
そして26分、DF佐藤海宏(鹿島)がボールを持つと、相手CB間へスプリント。浮き球パスを走りながら胸トラップし、前方へ落とす。そのまま右足で撃ち抜こうとしたが、追走したDFにわずかに触られ、ボールは自身の左へ。だが、抜群の体幹と反応によって、身体を残しながら左足でゴールにねじ込んだ。
個の力を示すファインゴール。難易度の高い一撃のように映ったが、本人は「決めれそうな感覚っていうか、そういうのがあったんで撃ちました。(倒れかけていたが)身体は残していたんで、意外にそこまで難しくはなかった」と振り返る。チームメイトと喜んだ見事な1点目。だが、後半35分の2点目後は、喜ぶことなく厳しい表情を見せていた。
徳田のスルーパスによって右中間を抜け出し、右足シュートをゴール左へ決めて2点目。だが、本人によると「ちょっとミスキックというか、GKに止められてもおかしくないシュートだった。自分的には納得がいかなかったというか、決まったことは嬉しいですけど、ちょっとだけ納得いってなかったかなって感じです」。この日、静岡ユースのGK後藤悠貴(清水ユース)は好守を連発していたが、Jリーグの経験のある守護神相手であれば止められていたかもしれない。だからこそ、高い基準を持って、自身を戒めていた。
飛躍を遂げた2025年シーズンの最後にU-18日本代表活動だ。疲れを見せることなく「非常に嬉しいこと」と感謝。そして、「日本国民を代表して戦っているんで、非常に責任と覚悟がいると思いますし、それを背負ってきているんで、もっともっと責任感を持ってプレーしていかないといけない」と求める。
U-18日本代表は山口智・新監督の下で2年後のU-20ワールドカップを目指す世代。すでにJ2、U-22日本代表で活躍してきた新川は、中心選手として期待される存在だ。「ここからこの大会(SBSカップ)もそうですし、どの大会で見られてるかも分からないんで、どんどんもっともっと活躍して、もっともっとステップアップして、最終的には自分はバロンドール取っていうところが目標なんで、そこに向かって一歩一歩進めていければいいかなと思います」と力を込めた。
この後、SBSカップではU-18スペイン代表戦、U-18オーストラリア代表戦で連発し、優勝に貢献することが目標。「代表で多分、初めてFWで選ばれて、やっぱゴールっていう結果は一番意識していますし、今季を締めくくる試合だと思うんで、いい結果っていうところと、チームとしてはやっぱ優勝ってところを目標にしながらやっていければいいかなと思います」。現日本代表のMF堂安律(フランクフルト)らも経験したSBSカップから、注目FWが世界へ羽ばたく。
(取材・文 吉田太郎)
1点目は浮き球を走りながら胸コントロールし、決めた
体幹の強さと得点感覚の高さを見せつけ、リードを広げた
FW新川志音(鳥栖U-18)が裏抜けから右足で決め、3-0
